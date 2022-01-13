【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財

▲ 華僑永亨新推3個好意頭人民幣定期存款，最高息2.88厘。

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中港雖備受Omicron疫情突襲所困擾，但港銀搶新春商機卻未有停步，外資行更罕有作突擊，今天（1月13日）連環推3個人民幣定期存款特惠息，存期全屬好意頭，冀搶發新年財。過往臨近春節，通常是中資行響頭炮，推「易發」28天等特色定存，華僑永亨突在人幣定存3招齊發，推「易發發」288天享2.88厘年息、188天有2.68厘年息，以及88天的2.38厘年息，這間新加坡過江龍提供的好意頭定存計劃，3存期的門檻僅須等值5萬港元。

今天集友亦新推3個月人幣定存享2.7厘年息，半年有2.75厘年息，但搶大額存款，進場須50萬港元，上限1000萬港元。專家指，中小行搶較長期定存，皆因憧憬第2季通關在望，積壓的融資市場有望爆小陽春，因而早作備戰，先搶長錢。

1個月人幣定存最高息5厘【下一頁】

經新一輪調息浪後，如以人幣定存長息計，目前華僑永亨新推288天（約9.6個月）有2.88厘年息的計劃，撼贏自去年10月雄霸首位的富邦，富邦3個月至1年人幣定存年息為2.8厘。

此外，總覽1月開局迄今短短13天，竟多達16間大小行調整人幣定存息，當中以減息居多，佔6間，小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行天星（AirStar Bank）今天全面降人幣定存短中長息。這是繼工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虚銀富融（Fusion Bank）以來，今年第2間劈息的虛銀。同樣，南商、星展、上商及交銀香港先後已削低人幣定存息。

至於人幣定存息口一面倒獨加僅4行，恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） 加7天短存年息，滙豐（HSBC）則微升3個月年息，以及建行亞洲調高中短息。另有6行加减不一，招商永隆加完又減，渣打香港、集友、信銀國際、華僑永亨及大眾銀行頻密調息。

英鎊定存息最高12.88厘【下一頁】

專家預計，市場近期聚焦兩大重磅數據，下周一（17日）內地公布去年GDP數字，市料保6、全年約升6%。再者，本港時間1月27日凌晨聯儲局公布議息結果，分析皆料將加快收水退市。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計聯儲局於3月加息，2022年加息4次，且預計6月議息會議時，宣布7月開始正式縮減資產負債表。而美滙指數於3個月內料見95.32，半年至1年再挑戰96.69高位。至於人民幣，3個月內料為6.4，半年至1年下試6.5。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪