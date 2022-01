廚房已成為家的中心,是與家人好友共享美食及快樂時光的好地方,若然能預先獲取設計靈感,就更能訂造獨一無二愜意的入廚天地。有見及此,煤氣公司Mia Cucina全新推出模擬自選廚房設計網頁,以嶄新技術展現不同飾面及材質的效果,讓你從廚櫃門板、工作檯面,以至背牆及地磚等均自選喜愛的材料及顔色,讓顧客隨時隨地預覽廚房設計效果。



Mia Cucina模擬自選廚房設計網頁提供多種物料選擇,從深受用家喜好的木紋飾面、亞加力膠板,至歐洲革新的陶瓷石和納米技術啞光材質等一應俱全; 而檯面物料亦涵蓋不同石面,如無縫石、石英石及陶瓷石等。

配合即時預覽功能,就能輕鬆配搭出自己憧憬的煮食天地。顧客將個人化的廚房設計影像儲存下來後,還能透過電郵聯絡Mia Cucina廚櫃設計師,或前往陳列室進行諮詢; 結合專業意見,就可以輕鬆度身訂造極具個人風格、華實兼備的廚櫃,打造夢寐以求的廚房空間。



有關Mia Cucina

Mia Cucina, 即英文 “My Kitchen” 的意思;寓意產品設計「以人為本」,並以“The Kitchen with You in Mind” 為品牌理念。Mia Cucina擁有多年為新樓盤項目提供廚櫃的豐富經驗,廚櫃採用高級歐洲進口物料,按照顧客的烹調習慣而度身訂造,並由煤氣公司的廚櫃設計師、工程師及強大團隊提供專業意見。業務範圍由諮詢至產品銷售、設計至安裝,以及售後服務,為客人提供一站式廚櫃設計服務。品牌亦備有一系列高級爐具產品,包括多款明火煮食爐、焗爐及抽油煙機等。所有產品均由煤氣公司專業工程師遠赴意大利搜羅;同時融合地方智慧,加入專業技術以迎合香港用家要求。Mia Cucina致力為顧客提供時尚實用兼備的廚房,從而提升烹調的樂趣。



六星級服務

Mia Cucina由諮詢至廚櫃及爐具產品銷售、設計至安裝,以及售後服務,皆秉承煤氣公司以客為尊的服務宗旨,為顧客全力支援。爐具產品更享有3年包零件保養,都是信心保證。



Mia Cucina陳列室

北角陳列室

香港北角渣華道363號煤氣大樓地下

電話:2367 2709

銅鑼灣陳列室

禮頓道29號華懋禮頓廣場地下1號舖

電話:2367 2708

尖沙咀陳列室

九龍尖沙咀廣東道33號中港城第2座平台1號

電話:2367 2707

旺角陳列室

九龍旺角彌敦道794-802號協成行太子中心地下A舖

電話:2398 1111

24小時客戶服務熱線: 2232 1232

網址: www.towngasmiacucina.com



(特約)