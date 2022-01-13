【帶你睇盤】上年開始入伙　屯門兩房半新盤　可承造高成數按揭

不少買家鍾情半新盤，因樓齡夠新，毋須擔心大廈失修問題，亦節省一大筆家居裝修費。今次介紹的屋苑為屯門御半山，位於為屯門景秀里8號，於去年開始入伙，最大賣點是新淨，而且由龍頭發展商新地（00016）負責發展。

放盤單位為御半山1A座高層J室，實用面積454平方呎，兩房間隔，現叫價810萬元。由於單位定價低過800萬元，可受惠新按保計劃，承造八成數按揭，首期約162萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供25,604元，壓力測試下的最低每月入息要求為61,322元。

單位相

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放盤單位 屯門御半山1A座高層J室（物業編號：AN222137） 實用面積 454平方呎 間隔 兩房 叫價 810萬元 賣點 有匙即睇、高層東南、企理即住、樓齡新、附設會所

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註︰

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