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【帶你睇盤】上年開始入伙　屯門兩房半新盤　可承造高成數按揭

股樓投資 15:40 2022/01/13

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不少買家鍾情半新盤，因樓齡夠新，毋須擔心大廈失修問題，亦節省一大筆家居裝修費。今次介紹的屋苑為屯門御半山，位於為屯門景秀里8號，於去年開始入伙，最大賣點是新淨，而且由龍頭發展商新地（00016）負責發展。 

放盤單位為御半山1A座高層J室，實用面積454平方呎，兩房間隔，現叫價810萬元。由於單位定價低過800萬元，可受惠新按保計劃，承造八成數按揭，首期約162萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供25,604元，壓力測試下的最低每月入息要求為61,322元。 

單位相

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【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

放盤單位 屯門御半山1A座高層J室（物業編號：AN222137） 
實用面積 454平方呎
間隔 兩房
叫價 810萬元
賣點 有匙即睇、高層東南、企理即住、樓齡新、附設會所 

【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰  

https://bit.ly/3nmRUD9

註︰  

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 放盤 御半山 祥益地產

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