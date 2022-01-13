煤氣烹飪中心為大家搜羅專業級年貨!由頂級米芝蓮星級大廚團隊，廚齡總和超過200年，當中包括米芝蓮星級名廚簡捷明師傅，以獨門秘方及超高水準「巧」手精製的美「饌」！ 由富豪飯堂「福臨門」到上海米芝蓮餐廳「喜粵8號」，簡捷明師傅60年來為多間著名餐廳效力，師承香港「福臨門」行政總廚，廚藝全面而精湛！簡捷明師傅聯同其他星級師傅以頂尖廚藝，以足料製作，為港人提供極具誠意的賀年糕點迎春節！



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會員尊享換購價：100 分 + $260 /套 <新會員首張訂單輸入折扣碼TGF60W 更即減$60>

🏚️優惠套裝亦於各煤氣客戶中心、煤氣烹飪中心及名氣廊有售，數量有限，售完即止

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每套內附三款糕點（共1.2公斤） ： 富貴糕（瑤柱蘿蔔糕）、爵士糕（伯爵茶年糕）、銀沙糕（銀魚沙葛糕）

換領日期：2022年1月16日至1月29日（於煤氣烹飪中心及指定煤氣客戶中心換領，詳情請參閱產品頁）

🍮 富貴糕 （瑤柱蘿蔔糕）

與坊間做法不同，師傅將蘿蔔切成粗條狀，令糕身別具口感；在浸發時保持蝦米，瑤柱和花菇，獨特的味道，而臘味則通過生切和生炒來保留並突顯其獨特的甘香。蘿蔔的清香和臘味的鹹鮮味，層次獨特！



🐟 銀沙糕（銀魚沙葛糕）

沙葛的清甜和纖維質感與鹹鮮絕妙相配，師傅用粗切將沙葛切割成條，並用了沙葛汁水作為做糕的基礎，將銀魚酥炸成金黃色，再用上特選越南金勾灣蝦米，配上瑤柱、芹菜、花菇等配料加強口感的層次！



🫖 爵士糕（伯爵茶年糕）

混入伯爵茶的香味，綿滑的年糕入口糯而不黏，咀嚼後則另有一番風味；伯爵茶的芳香餘韻猶長，獨特清新檸香氣味而不覺油膩！年糕與清香茶味，最佳配搭。

（特約）