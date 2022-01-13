【ET講股通】梁耀康：通脹勁資源股受捧（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股先升後跌，恒生指數高開159點 ，午後曾轉跌百點，最終收報24429點成交，1363億元。龍頭科技股「ATMJ」等回吐拖低大市；金融股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 等繼續造好撐住大市。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析，歡迎留言問股。

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00：19 - 港股今日市況速覽 重磅科技股回軟、金融股撐市

01：15 - 美國通脹創40年新高 港股輕微整固後可再升才回穩

03：42 - 融創 （01918） 配股 拖累內房股、大市表現

05：04 - 資源股受惠通脹 中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 怎比較？

09：29 - 煤炭股靠穩 中國神華 （01088） 、袞礦能源 （01171） 、中煤能源 （01898） 策略分析

13：55 - 航運股造好 中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 買賣策略

16：27 - 個股推介：昆侖能源 （00135）

18：03 - 恒指上望關鍵位在哪？

19：12 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.84元入貨走勢點睇？甚麼價位止賺？

21：34 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 高位累跌逾四成原因是甚麼？平均買入價10元如何操作？

29：42 - 觀眾問股：航運股造好 前景點睇？

31：35 - 港股收市市況速報 留意成交企穩1500億元大市才靠穩

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股今日稍見回軟，ATM回氣幅度溫和，國際金融股滙豐 （00005） 和友邦 （01299） 支撑大市。

今日市場焦點落在資源類股份上，大市高開低走整固，與美國通脹高見7%有關。美股3大指數昨天收市上升，能夠整固，未改反彈趨勢；恒指亦然，今日亦是整固，能否再升成後市關鍵。另外，民企內房今天急跌，主因融創中國 （01918） 再度向市場抽水，急挫逾2成，拖累同業，亦是大市今天回氣原因之一。

油價走強利好油股 煤炭股硬淨

資源股方面，中海油 （00883） 派特別息，股價昨日已抽上，帶動中石油 （00857） 今日亦繼續造好。再加上，油價走強，有望挑戰高位，利好油股；當中，中石油較看高一綫，發了盈喜，而且券商憧憬中石油會撥出較大盈利百分比來派息。不過，資源股不算收息股的理想選擇，但短期來說，若想吼息口不錯、看好油價下，也可留意。

煤炭股亦相對硬淨，如中國神華 （01088） 一度破頂，中煤能源 （01898） 蓄勢破之前的高位，兗礦能源 （01171） 亦然。3股中，中國神華相對較強，上望22元水平，反之若現水平買入，股價回調至18.5元關口，則可考慮減持。要留意內地動力煤價格近周變動不大，故煤炭股上升並非受期貨價格帶動。

此外，航運股亦表現不錯，因為供應鏈樽頸問題今年料難解決，憧憬運價繼續高企。中遠海控 （01919） 在低位整固後，現企在15元水平。惟留意航運股很易受消息面影響，暫宜短綫小注。

潛力資源股 可留意昆侖能源

至於資源股中的潛力股，昆侖能源 （00135） 可以留意，一來，受惠通脹因素；二來，主力燃氣業務，受惠國策；三來，燃氣價格趨平穩，有助毛利差。昆侖能源今日向上突破，首先有機會挑戰8.5元，之後有望再上試9元水平。

未來大市能否企穩，主要還是看科技股。恒指全日升27點，收報24429點，成交1,363億元。

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ATMJ＝阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618）