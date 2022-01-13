【ET講股通】梁耀康：通脹勁資源股受捧（附time code）

港股先升後跌，恒生指數高開159點 ，午後曾轉跌百點，最終收報24429點成交，1363億元。龍頭科技股「ATMJ」等回吐拖低大市；金融股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 等繼續造好撐住大市。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析，歡迎留言問股。

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00：19 - 港股今日市況速覽 重磅科技股回軟、金融股撐市

01：15 - 美國通脹創40年新高 港股輕微整固後可再升才回穩

03：42 - 融創 （01918） 配股 拖累內房股、大市表現

05：04 - 資源股受惠通脹 中海油 （00883） vs 中石油 （00857） 怎比較？

09：29 - 煤炭股靠穩 中國神華 （01088） 、袞礦能源 （01171） 、中煤能源 （01898） 策略分析

13：55 - 航運股造好 中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 買賣策略

16：27 - 個股推介：昆侖能源 （00135）

18：03 - 恒指上望關鍵位在哪？

19：12 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 2.84元入貨走勢點睇？甚麼價位止賺？

21：34 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 高位累跌逾四成原因是甚麼？平均買入價10元如何操作？

29：42 - 觀眾問股：航運股造好 前景點睇？

31：35 - 港股收市市況速報 留意成交企穩1500億元大市才靠穩

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ATMJ＝阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618）