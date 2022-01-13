【網購商機】倉庫空間需求有增無減　空置率創新低　

▲ 網購熱潮一直持續，更令倉庫成為世界各地的熱門物業。（法新社圖片）

自新冠肺炎疫情爆發以來，網購熱潮便一直持續，更令倉庫成為世界各地的熱門物業。特別在亞洲市場，倉庫的空置率創新低，估計未來零售商對存貨空間的需求將會有增無減。

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據外國傳媒報道，自2019年尾，新冠肺炎大流行後，網購的銷售額已大幅增加43.5%，至2.87萬億美元，當中有一半是來自亞洲市場。供應鏈緊張、物流亂局，除了為貨運行業帶出阻礙，亦令世界各地的倉庫接近飽和，空置率維持在低水平。

尤其是生產及供應不少貨品到海外市場的亞洲地區，世邦魏理仕集團（CBRC）全球資本市場投資以及亞太區研究部主管金緯分析指，該區的空置率創新低示3%。由於電子商貿的需求強勁，而物流供應混亂，使零售商需要保留一定貨量，以穩定出貨予顧客。

倉庫變高亦變大

據CBRC最新的調查顯示，現時在亞太區設有倉庫的企業當中，有超過4分之3正計畫在未來3年擴大倉庫面積，反映市場對存貨空間的需求仍會持續增長。為了回應市場需求，分析估計倉庫將會進一步自動化，同時向高空發展。香港便是其中一個最明顯的例子，本港設有一間20層高的倉庫，因工業用地的面積有限。

分析師估計，在亞太區將會出現3至5層高的貨倉，同時增加物流設施，以提升工作效率及減省成本。

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靠自動化保持效率

在新加坡，其中一間最大型的網上雜貨零售商、Lazada旗下的RedMart為了應對日漸增加的電子商貿需求，亦改用更大型的倉庫及更強應用自動化系統。一年前，該企搬遷至更大倉庫，可用空間增加4倍。整幢倉庫12米高，佔地面積等同7個足球場。

Lazada零售部主管Richard Ruddy表示，在4至5年前，該企已估計到，網上購物、網上雜貨的生意額無論如何亦會持續增加。在過去12個月內，疫情期間，新加坡的網購市場規模按年增加70%，接受等同去年的1倍。更大的倉庫，將有助應對急增的需求。

該貨倉內有超過10萬件貨品，而每周將會有過萬宗訂單往來。據該企指出，大部分情況而言，由一件貨品被送走，直至有新貨品頂上，大概只需3天。RedMart則透過數據，掌握每件貨品的位置，而自動化技術則確保該企有用盡貨倉內的每吋空間。儘管貨倉空間大幅增加，但RedMart只需要聘用額外200名員工，在人手短缺時尤其重要。

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責任編輯：葉泳珊