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【量子運算】為下波運算市場爭奪戰鋪路　Alphabet擬分拆量子計算部門成新公司

商業 15:38 2022/01/13

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Sandbox@Alphabet專注於軟件和量子實驗方面的研發，致力在高性能運算等領域探索物理和人工智能（AI）的交匯點。（法新社）

Alphabet和Google多年來一直致力於量子運算方面的研發，旨在與劍橋量子公司（Cambridge Quantum）、IBM等爭奪下一波超級電腦及運算市場。據《Business Insider》報道，Alphabet正計劃將其量子部門Sandbox@Alphabet分拆出來，成為一間獨立公司。

【智能眼鏡】傳聞谷歌正秘密開發 AR 眼鏡 與蘋果競逐元宇宙商機？

這部門最初是由Google聯合創始人Sergei Brin成立，現在已由Jack Hidary領導。該部門專注於軟件和量子實驗方面的研發，致力在高性能運算等領域探索物理和人工智能（AI）的交匯點。

【AI應用】The Club 利用 Google Cloud技術　建 AI平台分析消費者需求

去年11月，Hidary就為一間名為「SB Technologies」的公司簽署了一份加利福尼亞州的監管文件，這間公司將在該州開展業務，總部位於三藩市。最近幾周，與該公司相關的網站sandboxquantum.com已經出現，但該網站至今仍沒有發布任何訊息。

責任編輯：陳卓賢

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