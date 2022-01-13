  • 19°C
香港時間 : 2022113日 (四) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】刺激數據中心基建　施耐德倡可持續發展框架

科技 15:15 2022/01/13

分享：

各地對建立數據中心有更大需求，施耐德電氣正倡導數據中心的可持續發展框架，以應對環境、社會、企業管治（ESG）等要求。（資料圖片）

雲端運算應用及元宇宙概念成為科技新趨勢，芯片製造商Intel資深副總裁及總經理Raja Koduri指，數據中心將需要重大基建升級。各地對建立數據中心有更大需求，業界正倡導數據中心的可持續發展框架，以應對環境、社會、企業管治（ESG）等要求。

【數據化預測】IBM收購澳洲初創推動ESG　軟件助分析碳排放數據

數據中心等基建設施將左右雲端運算應用表現，據中國工信部《新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023年）》指出，至2023年底，全國數據中心機架規模年均增速保持在20%左右，而Synergy Research數據顯示，中國將成為全球第二大互聯網數據中心市場，佔全球市場份額的10%；美國第一，佔39%。

對於日益重要的數據中心基建，施耐德電氣正倡導數據中心的可持續發展框架，當中包括：五大類別及23 個關鍵指標，讓處於不同可持續發展階段 (初級、進階及領先) 的數據中心營運商所應用，以便數據中心可快速量度及制訂報告，給予不同單位包括：投資者、監管機構、股東，客戶以至員工等作評估及策略部署。

【Tesla】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州DMV：正重新審視標準

責任編輯：王浩賢

相關文章

【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢
今日
【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢
【Snapchat】Snapchat添多項新功能　可用Bitmoji作快速回應兼投票
今日
【Snapchat】Snapchat添多項新功能　可用Bitmoji作快速回應兼投票
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
今日
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞

你可能感興趣

【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢
今日 14:25
【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢
【Snapchat】Snapchat添多項新功能　可用Bitmoji作快速回應兼投票
今日 13:30
【Snapchat】Snapchat添多項新功能　可用Bitmoji作快速回應兼投票
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
今日 15:40
【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞
可持續發展 元宇宙 ESG 施耐德電氣 雲端

上一篇文章

【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞

下一篇文章

【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【北部都會區】發展創科用地須靠人才支援　宜夥拍學界推動成效
【北部都會區】發展創科用地須靠人才支援　宜夥拍學界推動成效
【芯片荒】三星刪宣傳海報　傳自家芯片Exynos 2200將延遲推出
【芯片荒】三星刪宣傳海報　傳自家芯片Exynos 2200將延遲推出
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款