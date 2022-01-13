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【元宇宙】刺激數據中心基建　施耐德倡可持續發展框架

科技 15:15 2022/01/13

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各地對建立數據中心有更大需求，施耐德電氣正倡導數據中心的可持續發展框架，以應對環境、社會、企業管治（ESG）等要求。（資料圖片）

雲端運算應用及元宇宙概念成為科技新趨勢，芯片製造商intel資深副總裁及總經理Raja Koduri指，數據中心將需要重大基建升級。各地對建立數據中心有更大需求，業界正倡導數據中心的可持續發展框架，以應對環境、社會、企業管治（ESG）等要求。

【數據化預測】IBM收購澳洲初創推動ESG　軟件助分析碳排放數據

數據中心等基建設施將左右雲端運算應用表現，據中國工信部《新型數據中心發展三年行動計劃（2021-2023年）》指出，至2023年底，全國數據中心機架規模年均增速保持在20%左右，而Synergy Research數據顯示，中國將成為全球第二大互聯網數據中心市場，佔全球市場份額的10%；美國第一，佔39%。

對於日益重要的數據中心基建，施耐德電氣正倡導數據中心的可持續發展框架，當中包括：五大類別及23 個關鍵指標，讓處於不同可持續發展階段 (初級、進階及領先) 的數據中心營運商所應用，以便數據中心可快速量度及制訂報告，給予不同單位包括：投資者、監管機構、股東，客戶以至員工等作評估及策略部署。

【Tesla】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州DMV：正重新審視標準

責任編輯：王浩賢

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