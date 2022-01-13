▲ 【Bitcoin】NBA「獨行俠」庫班：比特幣永不是抗通脹工具

全球對通脹的憂慮升溫，美國億萬富豪投資者、NBA球隊達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）班主庫班（Mark Cuban）認為，比特幣（bitcoin）不是，亦永遠不會是可以對抗通脹的工具。庫班除了以獨行俠球隊有名外，早年因出售Broadcast.com予雅虎致富，現時同時活躍於創投界。

達拉斯獨行俠接受狗狗幣作為支付工具，庫班周二在Twitter中被問及他是否支持狗狗幣等加密貨幣時，他回應指狗狗幣「比彩票好」，而不是比特幣。「現在做一個1年表現的比較，我覺得買狗狗幣很划算，比買彩票還划算。」

傳統上黃金是對沖通脹的工具，近年陸續有投資者和學者視比特幣抗通脹的工具之一。不過，庫班表示，他認為，無論是比特幣、狗狗幣甚至黃金，都不能緩和物價上升的壓力，所以將它們視乎抗通脹的工具，只是一種營銷噱頭。

「過去30日狗狗幣或比特幣表現呆滯，所以他們不是，而且永遠不會是對沖通脹的工具。」

庫班對於加密貨幣持樂觀看法，特別是以太幣，認為以太幣是上升空間最大的加密貨幣，而且最接近「真實貨幣」。至於比特幣，他則覺得具貯藏價值，而且加密貨幣世界中的避風港，但較難買賣。

截至去年4月，庫班的加密貨幣組合中，持有60%比特幣、30%以太幣及10%出寨幣（altcoin）。

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