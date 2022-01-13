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英國僱主加薪多達5成搶人 新手律師年薪160萬

環球社會熱點 14:56 2022/01/13

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英國重開經濟後人手需求急增，職位空缺持續創新高。有招聘顧問公司透露人才供不應求，英國各行僱主紛紛大幅加薪，有僱主甚至提出加薪多達5成搶人才。顧問公司透露，初入行律師年薪已經15萬英鎊（約160萬港元）起跳。

2022年全球護照排名香港微升 兩亞州國家續登榜首 【下一頁】

不少打工仔趁封城期間重新評估其職業發展，部分人選擇短暫離開勞動力市場或者轉工。英國各地打工仔在去年8月至10月期間的平均薪金，按年增長4.9%。

專業人才招聘顧問公司華德士（Robert Walters）財務總監Alan Bannatyne表示，由於各行人手需求飆升，不少英國人都辭職跳槽希望賺取更高薪酬，預計打工仔今年會迎來豐收的一年。

華德士指多個行業均陷入激烈的人才競爭，不少公司都難以物色適合的人選，因此都願意加薪搶人。Alan Bannatyne表示最低的加薪幅度為15%，部分人更加薪多達50%。

招聘機構BCL Legal及數據公司 Vacancysoft的研究顯示，法律界屬技能短缺情況最嚴重的行業，在去年1月至11月期間，倫敦法律界職位空缺數量較去年同期急增131%。

華德士指近期新入行的律師短缺，而離開的具資歷律師數字也增加。再加上有美國律師行在英國擴張，使英國本地律師行面臨更激烈的人才競爭。

華德士透露新入行律師的年薪高達15萬英鎊，未計獎金前的年薪已超過10萬英鎊（約107萬港元）。

世銀下調今年全球經濟增長預測 受疫情及供應鏈影響 【下一頁】

根據英國事務律師公會2018年的數據，私人執業的全職事務律師平均年薪為6.2萬英鎊（66.2萬港元），而在倫敦地區則達到8.8萬英鎊（約94萬港元）。

不少低薪工種的薪金也上升，例如英國連鎖超市Sainsbury's也宣布員工最低時薪升至10英鎊（約107港元），與Morrisons、Lidl及Aldi等同業看齊。

不過華德士指未必所有行業的打工仔都能獲大幅加薪，預料實體零售商和航空公司受疫情打擊，今年料不會向員工提供獎金及花紅。

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責任編輯：鄭錦玲

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