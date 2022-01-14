【Uniqlo母企】迅銷績後復牌升逾3%　上季多賺三成、收益經營溢利創同季新高惟內地溢利減

▲ 【Uniqlo母企】迅銷上季多賺33%、收益經營溢利創同季新高 內地溢利大幅下降

＿UNIQLO母企迅銷 （06288） 昨停牌後公布2022財年第一季度業績，2011年9月至11月季度內，迅銷季度綜合收益6273億日圓，按年增1.2%；綜合經營溢利1194億日圓，按年增5.6%。受惠於外幣資產兌換日圓後匯兌收益因素，迅銷季度盈利按年大增33%至935億日圓。迅銷今早復牌後股價向好，截至早上9時35分，升3.2%，報43元。

迅銷表示，綜合收益及經營溢利總額雙雙增長，受惠於全球主要收益來源多樣化，表現大幅超越預期，創下第一季度業績歷史新高紀錄。

以地區劃分，迅銷形容，東南亞、南亞及大洋洲地區、歐洲及北美地區UNIQLO業務表現強勁，但日本、大中華區UNIQLO和GU事業分部收益及溢利下跌。

迅銷：內地溢利大跌 港台與其他海外市場表現大幅改善

迅銷特別指出，中國大陸上季收益下降及溢利大幅下降，主要受累新冠疫情的嚴格防疫措施，令服裝行業消費意欲不振，而且前一年度同期銷情強勁令基數較高。

在其他海外市場方面，迅銷指，香港、台灣市場則錄得收益及溢利大幅增長，南韓錄得收益及溢利增長。東南亞、南亞及大洋洲地區錄得收益大增。

歐美方面，迅銷稱，季內美國旅行需求局部回升，收益大增且轉虧為盈；歐洲就受惠氣溫下降、會員推廣，收益和盈利大增。

迅銷未有細分每個市場營收和溢利金額，整體海外UNIQLO收益和經營溢利分別按年增15%和45%，本土日本UNIQLO收益和經營溢利就跌11%和19%，GU業務收入雖增9%惟經營溢利跌35%。

以金額計，海外UNIQLO經營溢利599億日圓，超越日本本土的485億日圓。

迅銷維持2022年財年業績預測

於最新業績後，迅銷維持2022財年全年度業績預測不變。預計截至8月底財政年度，集團綜合收益總額將達22,000億日圓，較上年度增長3.1%；綜合經營溢利總額將達2,700億日圓，同比增長8.4%；列帳溢利將達1,750億日圓，同比增長3.0%。公司預計，全年度每股股息將爲520日圓，其中包括中期派息260日圓、期末派息260日圓，較前一年總共派480日圓有所增加。

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