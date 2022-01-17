【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理吳健龍　懷着一份使命感　為客戶做好人生保障

經過多年發展，保險業已成為多元化的行業，除了各種保障產品之外，亦有不同理財及資產規劃方案幫客戶增值財富。宏利財富管理經理吳健龍（阿龍）由於自身的經歷，十分認同在財富增值之餘也必須要做好保障，以面對人生中的不確定性，只有先打好保護自己及家人的根基，才可專心創造財富。正是這份信念，令宏利分區總監王詠姿（Fanny）誠邀他加盟發展。阿龍於2020年10月透過「宏利C.E.O.計劃」正式成為財富管理經理，以行動實踐為客戶提供保障的初心，於2021年更成功達致百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table）：「我經歷過生離死別，深深感受到人生的無常，我們可做的就是要有萬全準備，做好財富管理，在不幸事件發生時，就不會徬徨無助。」



認同工作的使命感 實踐理想生活



Fanny原是阿龍的保險顧問，兩人相識已十多年，她認為阿龍的性格很適合在這行業發展：「阿龍是個有衝勁的人、執行力高、樂於助人，最重要是他深信每個人都要做好理財規劃，相信自己現在的工作能為客戶帶來價值，這些特質都是成功的財富管理經理應具備的。」



阿龍表示選擇加入理財策劃行業，源於兩大理由：「首先，我認為保險產品能夠為每個人提供保障，但不少人仍然對此缺乏概念，所以我希望向每個朋友、客戶講解其重要性，這是我的責任和使命。此外，碰巧我迎來第4個孩子的出生，這行業靈活自主的工作模式使我可以因應需要去安排時間，滿足我照顧家庭的考量。」

▲ 身為4個孩子之父的阿龍表示，家庭是支持他努力不懈的最大原動力。

於新環境迅速調整 堅持以客為先



阿龍入行前已擁有10多年的銷售工作經驗，在過往的工作中亦對一些醫學藥業產品累積一定的認識，有助他入行後在理財策劃行業的發展。他深信擁有良好的心態是非常重要的，要站在客戶角度出發，在過往的工作中也曾累積了不少被拒絕的經驗，但明白到客戶拒絕時必定有他們的原因，所以不會灰心氣餒或意志消沉，反而會積極地檢視，務求盡快解決客戶的疑慮，深入了解客戶的情況，令他們清楚自己的需要，從而為客戶度身訂造最合適的理財方案，這些挑戰令他更嚮往，相信堅持為客戶設想的宗旨，讓客戶感受到他對工作的熱誠，更有助客戶們考慮他的建議。獲得卓越成績的同時，真正能夠令他獲得滿足感，是成功幫助客戶做好保障，協助他們規劃人生。能夠完成自己的使命，這才是最大滿足感的來源。



感謝宏利全面支援 朝建立團隊之路進發



阿龍入職短短時間便達致其首個國際業界精英指標的MDRT資格，成績驕人，除了自身的努力及付出，他亦感謝「宏利C.E.O.計劃」的支援：「這計劃最特別之處是每位學員都有一位專屬導師，提供一對一的指導，帶領我發掘自己的發展方向，成為我的領航者。此外，計劃內容設有多項專屬的競賽，只要達成目標便會獲得獎勵，使我更有動力去突破自己。」



展望未來，阿龍除了繼續與Fanny「拍住上」外，亦希望建立自己的團隊，借助團隊力量，繼續宣揚理財策劃的重要性，提供專業服務予更多客戶，「團結就是力量，不但可擴大服務的範圍，成員間可以互相補足、推動大家進步，這樣客戶不但擁有一位客戶經理，更是有整個團隊在背後作支援，得到最優質的服務。」

▲ 阿龍深信每個人都先要做好保障，與Fanny一直堅持的客戶服務理念不謀而合。

（特約）