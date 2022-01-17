  • 18°C
香港時間 : 2022117日 (一) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理吳健龍　懷着一份使命感　為客戶做好人生保障

iMoney智富 00:00 2022/01/17

分享：

經過多年發展，保險業已成為多元化的行業，除了各種保障產品之外，亦有不同理財及資產規劃方案幫客戶增值財富。宏利財富管理經理吳健龍（阿龍）由於自身的經歷，十分認同在財富增值之餘也必須要做好保障，以面對人生中的不確定性，只有先打好保護自己及家人的根基，才可專心創造財富。正是這份信念，令宏利分區總監王詠姿（Fanny）誠邀他加盟發展。阿龍於2020年10月透過「宏利C.E.O.計劃」正式成為財富管理經理，以行動實踐為客戶提供保障的初心，於2021年更成功達致百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table）：「我經歷過生離死別，深深感受到人生的無常，我們可做的就是要有萬全準備，做好財富管理，在不幸事件發生時，就不會徬徨無助。」

認同工作的使命感　實踐理想生活

Fanny原是阿龍的保險顧問，兩人相識已十多年，她認為阿龍的性格很適合在這行業發展：「阿龍是個有衝勁的人、執行力高、樂於助人，最重要是他深信每個人都要做好理財規劃，相信自己現在的工作能為客戶帶來價值，這些特質都是成功的財富管理經理應具備的。」

阿龍表示選擇加入理財策劃行業，源於兩大理由：「首先，我認為保險產品能夠為每個人提供保障，但不少人仍然對此缺乏概念，所以我希望向每個朋友、客戶講解其重要性，這是我的責任和使命。此外，碰巧我迎來第4個孩子的出生，這行業靈活自主的工作模式使我可以因應需要去安排時間，滿足我照顧家庭的考量。」

身為4個孩子之父的阿龍表示，家庭是支持他努力不懈的最大原動力。

於新環境迅速調整　堅持以客為先

阿龍入行前已擁有10多年的銷售工作經驗，在過往的工作中亦對一些醫學藥業產品累積一定的認識，有助他入行後在理財策劃行業的發展。他深信擁有良好的心態是非常重要的，要站在客戶角度出發，在過往的工作中也曾累積了不少被拒絕的經驗，但明白到客戶拒絕時必定有他們的原因，所以不會灰心氣餒或意志消沉，反而會積極地檢視，務求盡快解決客戶的疑慮，深入了解客戶的情況，令他們清楚自己的需要，從而為客戶度身訂造最合適的理財方案，這些挑戰令他更嚮往，相信堅持為客戶設想的宗旨，讓客戶感受到他對工作的熱誠，更有助客戶們考慮他的建議。獲得卓越成績的同時，真正能夠令他獲得滿足感，是成功幫助客戶做好保障，協助他們規劃人生。能夠完成自己的使命，這才是最大滿足感的來源。

感謝宏利全面支援　朝建立團隊之路進發

阿龍入職短短時間便達致其首個國際業界精英指標的MDRT資格，成績驕人，除了自身的努力及付出，他亦感謝「宏利C.E.O.計劃」的支援：「這計劃最特別之處是每位學員都有一位專屬導師，提供一對一的指導，帶領我發掘自己的發展方向，成為我的領航者。此外，計劃內容設有多項專屬的競賽，只要達成目標便會獲得獎勵，使我更有動力去突破自己。」

展望未來，阿龍除了繼續與Fanny「拍住上」外，亦希望建立自己的團隊，借助團隊力量，繼續宣揚理財策劃的重要性，提供專業服務予更多客戶，「團結就是力量，不但可擴大服務的範圍，成員間可以互相補足、推動大家進步，這樣客戶不但擁有一位客戶經理，更是有整個團隊在背後作支援，得到最優質的服務。」 

阿龍深信每個人都先要做好保障，與Fanny一直堅持的客戶服務理念不謀而合。

（特約）

上一篇文章

【宏觀數據】中國2021年人口僅增48萬人 人口出生率持續跌

下一篇文章

低息環境帶動投連險新造保費增長　蘇黎世保險提提你選購注意事項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【港股通】中信証券發表新一輪港股通名單預測　料21隻股有望成北水新貴
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
【二手樓價】買家料過年後現樓市小陽春　當機立斷870萬買朗城滙　平市價5%入市
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【新股IPO】創新奇智2121下周一起招股 入場費2758元
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
映築首張價單公布　兩房折實最平621.2萬起　恒地︰開價克制　加推或提價5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款