【Adobe】無需再下載應用程式！　Adobe推Creative Cloud Express網頁版（附教學）

相信不少創作者都希望有更多免費的素材方便創作。而多媒體設計軟件供應商Adobe推出的Creative Cloud Express，讓用戶無需下載應用程式，可在瀏覽器內或流動裝置上免費使用數千個範本，製作網頁、影音、社交媒體貼文等素材。

Creative Cloud Express的界面支援繁體中文。亦會自動儲存正在創作的作品。如用戶不小心關閉了瀏覽器，可重新登入，在主頁位置找回正在創作的作品。用戶也可以在頁尾的功能建議中提出建議，讓Adobe改善服務。

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首先，用戶可以在網頁瀏覽器輸入 express.adobe.com/ 後，版面就會自動轉爲繁體中文界面。用戶選擇登入Creative Cloud Express的方式後，需要選擇其用途及使用創意應用程式的經驗，系統就會提供個人化推薦。

登入後，Creative Cloud Express的頂部位置提供建立新專案的方式，用戶可以選擇匯入範本，亦可以選擇使用預設的Instagram貼文、Facebook貼文、海報、傳單等範本。

Creative Cloud Express提供各種範本讓用戶創作。用戶打開範本後，可以使用各種圖片、圖示、背景等素材，亦可運用編輯文字和更改顔色等功能。用戶在瀏覽器内仍可繼續使用在Adobe應用程式内常用的快捷鍵。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

除了利用範本進行創作，Creative Cloud Express亦提供多種由Adobe Sensei驅動的「快速動作」，讓用戶移除照片背景、剪接影片，或轉換檔案格式。

Creative Cloud Express不但提供網頁版，還設有應用程式，用戶可於Apple Store、Google Play和Microsoft Store等平台免費下載。

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責任編輯：吳嘉雯

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