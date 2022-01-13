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紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審

環球社會熱點 14:39 2022/01/13

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英國安德魯王子的法律團隊早前要求，撤回在紐約入稟的涉嫌性侵未成年女子案件。美國紐約地方法官周二（12日）駁回安德魯要求撤銷有關指控，安德魯需面臨民事訴訟，案件將於今年秋季開審。法律專家指，安德魯只有出庭作證或庭外和解兩個選擇。

淫媒富豪受害者提告 控安德魯王子性侵 【下一頁】

紐約地方法官卡普蘭（Lewis A Kaplan）周二頒發長達46頁判詞，駁回安德魯（Prince Andrew）法律團隊提出的論點，即提告女子羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre）於2009年與已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）達成50萬美元（390萬港元）秘密和解協議，換取放棄起訴安德魯權利。

卡普蘭指，法院現階段沒有將安德魯質疑羅伯茨的指控考慮在內，而且和解協議未有明確指明安德魯是受益人，因此有需要展開訴訟。他亦強調，駁回安德魯撤銷訴訟並不代表相信羅伯茨指控。

羅伯茨代表律師指，她對法院駁回安德魯請求感到高興，希望透過訴訟伸張正義，並非只著眼個人利益。

英女王拒為二仔性侵案找數 安德魯急賣瑞士度假屋籌錢 【下一頁】

律師事務所Howard Kennedy媒體律師斯蒂芬斯（Mark Stephens）表示，安德魯「沒有更好的選擇」（Andrew’s got no good options now），他只能選擇出席審訊或庭外和解。法庭人員會建議但無法強逼安德魯出庭作證，若他拒絕並無視開審的話，會對自己不利。

斯蒂芬斯續稱，安德魯或可就卡普蘭裁決提出動議，或向直接向第二巡迴上訴法院提出上訴，任何上訴都會延誤訴訟程序。

英士（Ince）律師行和解事務負責人戈德斯通（Nick Goldstone）亦指，安德魯若不承認責任情況下尋求庭外和解，費用會相當昂貴。

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責任編輯：郭麗明

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