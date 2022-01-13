港股升穿二萬四後遇阻　農曆新年後見真章

港股今早表現回軟，午後轉跌，恒指升穿二萬四後遇阻，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）指，恒指農曆新年後才見真章，港股後市怎分析？立即點擊收看／收聽：【按此睇片】

**重溫《ET開市直擊》港股二萬四之後 港股、美股策略部署？**【按此－附time code】

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00：14 - 港股今日焦點速覽

01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：18 - 亞太股市早段市況速報

02：55 - 美國通脹創40年新高美股仍靠穩 市場對聯儲局提早加息的憂慮降溫？

05：15 - 預計第二季美國通脹見頂 必需性消費股炒上、通脹受惠板塊不跟升

07：20 - 炒加息利好銀行股僅屬短期 不是今年全年主題

07：35 - 觀眾問股：對美國加息看法有改變嗎？銀行股會繼續跑贏大市？

09：19 - 觀眾問股：今年加息如何預測？會加三次加0.375厘？

11：24 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：39 - 港股想買得安心 農曆新年後資金鬆緊情況是關鍵

15：20 - 留意恒指突破24600點企穩

16：06 - 亞洲高息債不跟升 港股未可確立中期見底

18：02 - 港股、美股比例建議

19：17 - 資金回流科技股 估值可否持續修復？

20：18 - 科技股留意騰訊 （00700） 、百度 （09888）

21：40 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可追入？

22：21 - 港股開市前市況速報

25：03 - ET個股推介：騰訊 （00700）

27：41 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 有機會重新派4次息？會否回吐見42至44元？

28：36 - 銀行股短期可搏恒生 （00011） 、中銀香港 （02388）

31：02 - 觀眾問股：美銀仲有得炒？JP Morgan（JPM.US）點睇？

31：57 - 個股推介：招商銀行 （03968） 有追落後條件

33：32 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 走勢點睇？甚麼價位可買入？

34：49 - 觀眾問股：安踏 （02020） 想買入，什麼價錢入較安全？公司前景如何呀？

36：37 - 觀眾問股：微盟 （02013） 平均價20元沒止蝕 反彈望多少？

38：09 - 觀眾問股：中石油 （00857） 發盈喜 未有貨可買入嗎？

39：11 - 金價轉強 可考慮搏紫金礦業 （02899）

40：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價可買入？

41：23 - 比亞迪 （01211） 操作宜謹慎 今年於新能源車板塊優勢未必明顯

42：30 - 今年市場會關注新能源車產量

43：19 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 167元買入前景點睇？今年新能源車仍是主題？其他汽車ETF推介？

44：55 - 汽車股ETF可考Global X鋰電池技術ETF（LIT.US）

45：33 - Tesla（TSLA.US）調整完未？可憧憬新發布如Cybertruck

49：57 - 觀眾問股：融創 （01918） 配股 12.1元有貨怎部署？

51：26 - 觀眾問股：中國財險 （02328） 7.25元有貨上望多少？

52：41 - 觀眾問股：元宇宙概念股點睇？Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？

53：00 - 2022年市場著重「從實建虛」 取態理性信數據不信「故事」

54：59 - 受惠5G應用潮、智慧城市概念 可留意HP（HPQ.US）、高通（QCOM.US）

56：32 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 、華潤水泥 （01313） 二十大開會後會否上升？

58：32 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.14元有貨轉勢未？

59：25 - 恒指早段市況速覽

59：42 - 科技股、汽車股、內房股速報

1：01：22 - 消息股：融創 （01918） 、希瑪眼科 （03309） 、泰格醫藥 （03347） 、晶門半導體 （02878） 、惠理（

00806）、香港小輪 （00050）

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