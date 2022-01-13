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港股升穿二萬四後遇阻　農曆新年後見真章

股市 14:16 2022/01/13

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港股今早表現回軟，午後轉跌，恒指升穿二萬四後遇阻，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）指，恒指農曆新年後才見真章，港股後市怎分析？立即點擊收看／收聽：【按此睇片】

**重溫《ET開市直擊》港股二萬四之後 港股、美股策略部署？**【按此－附time code】

Time code
00：14 - 港股今日焦點速覽　
01：12 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：18 - 亞太股市早段市況速報
02：55 - 美國通脹創40年新高美股仍靠穩　市場對聯儲局提早加息的憂慮降溫？
05：15 - 預計第二季美國通脹見頂　必需性消費股炒上、通脹受惠板塊不跟升
07：20 - 炒加息利好銀行股僅屬短期　不是今年全年主題
07：35 - 觀眾問股：對美國加息看法有改變嗎？銀行股會繼續跑贏大市？
09：19 - 觀眾問股：今年加息如何預測？會加三次加0.375厘？
11：24 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：39 - 港股想買得安心　農曆新年後資金鬆緊情況是關鍵
15：20 - 留意恒指突破24600點企穩　
16：06 - 亞洲高息債不跟升　港股未可確立中期見底
18：02 - 港股、美股比例建議
19：17 - 資金回流科技股　估值可否持續修復？
20：18 - 科技股留意騰訊 （00700） 、百度 （09888）
21：40 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 現價可追入？
22：21 - 港股開市前市況速報
25：03 - ET個股推介：騰訊 （00700）
27：41 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 有機會重新派4次息？會否回吐見42至44元？
28：36 - 銀行股短期可搏恒生 （00011） 、中銀香港 （02388）
31：02 - 觀眾問股：美銀仲有得炒？JP Morgan（JPM.US）點睇？
31：57 - 個股推介：招商銀行 （03968） 有追落後條件
33：32 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
34：49 - 觀眾問股：安踏 （02020） 想買入，什麼價錢入較安全？公司前景如何呀？
36：37 - 觀眾問股：微盟 （02013） 平均價20元沒止蝕　反彈望多少？
38：09 - 觀眾問股：中石油 （00857） 發盈喜　未有貨可買入嗎？
39：11 - 金價轉強　可考慮搏紫金礦業 （02899）
40：25 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價可買入？
41：23 - 比亞迪 （01211） 操作宜謹慎　今年於新能源車板塊優勢未必明顯
42：30 - 今年市場會關注新能源車產量
43：19 - 觀眾問股：GX中國汽車 （02845） 167元買入前景點睇？今年新能源車仍是主題？其他汽車ETF推介？
44：55 - 汽車股ETF可考Global X鋰電池技術ETF（LIT.US）
45：33 - Tesla（TSLA.US）調整完未？可憧憬新發布如Cybertruck
49：57 - 觀眾問股：融創 （01918） 配股　12.1元有貨怎部署？
51：26 - 觀眾問股：中國財險 （02328） 7.25元有貨上望多少？
52：41 - 觀眾問股：元宇宙概念股點睇？Unity（U.US）vs Roblox（RBLX.US）邊隻較吸引？
53：00 - 2022年市場著重「從實建虛」　取態理性信數據不信「故事」
54：59 - 受惠5G應用潮、智慧城市概念　可留意HP（HPQ.US）、高通（QCOM.US）
56：32 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 、華潤水泥 （01313） 二十大開會後會否上升？
58：32 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.14元有貨轉勢未？
59：25 - 恒指早段市況速覽
59：42 - 科技股、汽車股、內房股速報
1：01：22 - 消息股：融創 （01918） 、希瑪眼科 （03309） 、泰格醫藥 （03347） 、晶門半導體 （02878） 、惠理（
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欄名 : 3分鐘睇股

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