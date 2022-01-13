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【新冠疫苗】聯航CEO讚強制接種 新確診無已打針重症

環球社會熱點 14:05 2022/01/13

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美國航空業近日深受新冠肺炎疫情影響，導致大批航班取消。美國聯合航空日前指出，最近有3,000員工確診，幸好公司接種率極高，並無已打疫苗確診員工成為重症患者，更透露疫情高峰時，公司每周平均超過1宗新冠死亡。

【新冠疫苗】聯合航空炒人 無打針員工少近一半 【下一頁】

聯航（United Airlines）行政總裁柯比（ Scott Kirby）周二（11日）在員工備忘錄中指出，公司現時約3,000員工確診，並以新澤西州紐瓦克（Newark）為例，指單日有近3分1員工因確診而告假。

柯比同時強調疫苗起作用，指3,000名確診員工中，並無任何一人是已接種疫苗同時需要送院留醫。他亦披露公司去年9月強制接種前狀況，指每周平均超過一名聯航員工因新冠肺炎死亡。

柯比更表示，根據現有數據，聯航已8周連續未有出現與新冠肺炎相關的死亡個案，即強制接種拯救約8至10名員工性命。柯比指聯航正是例子，證明強制接種是正確措施，有助降低死亡機率。

【新冠疫苗】近600員工未打針 美國聯合航空開始炒人 【下一頁】

聯航為全美國首批實施強制接種公司，至去年9月底，6.7萬名聯航美國員工有逾97%已接種疫苗，數千人因宗教或醫療原因獲豁免。

因應近日航班取消潮，聯航表示會盡早通知消息，希望趕在旅客抵達機場前公布，並減少班次，確保有足夠人手處理客戶需求。

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責任編輯：吳漢培

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