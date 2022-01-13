Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 股市 14:03 2022/01/13 分享： Tesla（TSLA.US）上衝1100美元，升近4%，Tesla即將公布業績，可否憧憬發布Cybertruck？股價下站目標睇幾錢？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **元宇宙概念vs實體經濟股 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 今日 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 你可能感興趣 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 今日 10:50 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 最新專欄文章 更多 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 今日 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 滙豐005續破頂高見53.4元 趁回氣轉吼呢兩隻銀行股 今日 滙豐005續破頂高見53.4元 趁回氣轉吼呢兩隻銀行股 騰訊700回吐 現價可追入？ 今日 騰訊700回吐 現價可追入？ 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 今日 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 今日 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 元宇宙 概念 經濟 基金 Tesla 美元