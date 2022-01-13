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Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元　下站目標睇幾錢？

股市 14:03 2022/01/13

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Tesla（TSLA.US）上衝1100美元，升近4%，Tesla即將公布業績，可否憧憬發布Cybertruck？股價下站目標睇幾錢？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】

**元宇宙概念vs實體經濟股 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選**

欄名 : 3分鐘睇股

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