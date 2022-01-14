【2021回顧】App Annie 2021年應用程式報告出爐　消費者支出達1.3萬億

新冠病毒於過去一年繼續肆虐全球，人們的娛樂轉往線上，不少人透過使用應用程式（App）去增添娛樂，消磨時間。日前App分析公司「App Annie」發表了2022行動市場報告（State of Mobile 2022），公布2021年有關應用程式的數據，包括下載量、所用時間、花費金額、廣告金額及應用程式發布量等。

在應用程式下載量方面，App Annie報告稱，2021年應用程式下載量為2,300億，與2020年相比增長了5%，主要增長是由印度、巴基斯坦、秘魯、菲律賓、越南、印度尼西亞和埃及等新興市場推動。

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至於平均每天在手機上花費的時間方面，報告指出，用戶於2021年在應用程式上花費的平均時間超過4小時48分鐘，比2019年增長30%。其中巴西、印度和韓國的用戶每天使用手機的時間均超過5小時，也是全球用戶平均使用手機時間最長的國家。報告亦指出，用戶大部分時間花在社交、照片和影片應用程式上，每10分鐘就有7分鐘用於這些應用程式。

金錢花費方面，伴隨著人們在應用程式上花費的時間增加，用戶的金錢花費亦有所增加。2021 年消費者在移動應用上的支出達到1,700億美元（約1.3萬億港元），較往年增加19%。2021年就有233款應用應用程式和遊戲程式的收入，超過1億美元（約7.7億港元）。其中有13款遊戲的收入超過10億美元（約77億港元），比 2020年增長了20%。

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TikTok熱潮未退 下載量續稱霸

該報告還按下載量和消費者在程式中的支出，列出了全球和各個國家/地區的頂級應用和遊戲程式。 在2021年，應用程式下載量排名的前五為TikTok、Instagram、Facebook、WhatsApp 和 Telegram。 而消費者支出計算，前五的是TikTok、YouTube、Tinder、Disney+、騰訊視頻。

而下載量最高的遊戲包括：我要活下去（Free Fire）、地鐵跑酷（Subway Surfers）、機器磚塊 （Roblox）、Bridge Race、糖果傳奇（Candy Crush Saga）。在消費方面，前五的是機器磚塊 （Roblox）、原神 （Genshin Impact）、金幣大師（Coin Master）、王者榮耀 （Honor of Kings）、糖果傳奇（Candy Crush Saga）。

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責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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