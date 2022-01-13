【自動駕駛】Tesla自動駕駛惹爭議　 加州汽車部：正重新審視標準

▲ 美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）和相關專家也一致認同，應重新審視對於Tesla的管制。（法新社資料圖片）

Tesla自動駕駛汽車頻傳出意外，引來大眾質疑其安全性。美國加州汽車部（Department of Motor Vehicles，下稱DMV）表示，正重新審視Tesla全自動駕駛模式，是否合乎該部門標準，並考慮加強對Tesla自動駕駛的規管。

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據外媒《The Verge》報道，DMW日前表示，由於Tesla的車輛進行自動駕駛汽車測試計劃時，需要人類駕駛員來監控車輛，因此其全自動駕駛模式並不乎合DMW的標準。惟基於Tesla最近曾更新車輛軟件，加上早前釋出有關Tesla危險駕駛的影片，因此美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）和相關專家也一致認同，應重新審視對於Tesla的管制。

DMW董事Steve Gordon表示，若Tesla的自動駕駛模式的功能，符合加州法律對自動駕駛汽車的定義，DMW將採取措施，確保Tesla在適當的自動駕駛汽車許可下運營。Gordon同時指出，Tesla自動駕駛汽車存在限制，如無法識別靜態物體、道路碎片、緊急車輛和施工區等，DMW將會持續跟進及審查。

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責任編輯：文睿

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