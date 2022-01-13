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【台積電TSM】台積電第4季盈利增16%至468億港元、勝展望　5納米製程收入佔比23%

股市 13:51 2022/01/13

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【台積電TSM】台積電第4季盈利增16%至468億港元　5納米製程收入佔比23%

台積電（美：TSM，台：2330）公布，去年第4季合併營收4382億新台幣（約1235億港元），按年增21%、按季增6%；台積電季度盈利達1662億新台幣（約468億港元），按年增16%、按季增6%。

台積電於前一度預告第4季合併營收介於154億到157億美元，折合相當於1,200億至1,223億港元，台積電最終表現稍勝公司展望。

台積電5納米製程佔收入比率增至23%

台積電表示，5納米製程出貨季內佔晶圓銷售額23%，按季再增5百分點。連同7納米製程出貨佔晶圓銷售額27%，台積電去年第4季先進製程營收佔晶圓銷售額50%，較第3季稍回落2百分點。

台積電2021年第四季毛利率為52.7%，營業利益率為41.7%，稅後純益率則為37.9%，分別按季增1.4百分點、0.5百分點、0.2百分點。當中營業利益率高於第3季季績時預測上限41%。

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美股 台股 台積電（美：TSM） 晶片 台積電

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