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【牛角母企】禁堂食重挫生意照加薪派獎金　敘福樓黃傑龍：千幾個員工肯定都要錢過年

股市 13:54 2022/01/13

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【牛角母企】禁堂食重挫生意照加薪派獎金　敘福樓黃傑龍：千幾個員工肯定都要錢過年

香港隨時爆發新一波疫情，政府隨即禁止晚市堂食14日，有餐飲業早前估算，或導致農曆新年前的檔期或損失高達40億元收入，但仍然有僱主選擇共渡時艱。叙福樓 （01978） 黃傑龍透露，禁堂食對生意影響大，但決定繼續向員工加人工，並提前1、2個月向前線員工加薪，而且繼續派發新春賞金。

黃傑龍今日在Facebook專頁表示，自從政府禁止晚市堂食後，生意所受的影響更大，要即時控制入貨及人手等成本，慶幸目前仍然不用向全職員工減人工；但最近就因此而多次與人事部門主管，商討應否按照原定的加薪及新春獎金計劃發放。

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黃傑龍：相信今次疫情影響短暫　望疫情儘快受控

黃傑龍坦言，在成本控制考慮，的確無理由繼續按計劃加薪派獎金，「不過諗深一層，四波疫情都捱過了，大概都知道生意影響有多大，今次我仍然相信只是短暫的影響，公司長遠還是健康的」，故決定繼續按計劃加薪及派獎金，「因為千幾個員工肯定都要錢過年的」。

其實，前線員工更加早在去年11月已獲加薪，目前考慮的是1月1日起寫字樓員工的加薪問題。

黃傑龍最後指，做好僱主責任後，期望政府亦應做好防疫及支援企業的責任，「最重要是疫情盡快受控給我們恢復正常營業的權利，否則僱主亦不可能長期頂得住」。

他隨後在Facebook上載，有人特地製作他的貼圖並加上「我愛老闆」等字句。黃笑言，「唔好以為咁樣可以加多啲人工囉，冇用㗎喎，冇錢啊」。有網民留言，「食飯出示（貼圖）有冇折」。

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