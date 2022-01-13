滙豐005續破頂高見53.4元 趁回氣轉吼呢兩隻銀行股 股市 13:41 2022/01/13 分享： 滙豐 （00005） 又破頂，高見53.4元，不過升幅略為收窄，已有獲利盤53元水平排隊等沽，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）認為滙豐已大致反映了加息預期，如果想入手金融股可以搏另外兩隻銀行股，想知是哪兩隻？立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **重溫《ET開市直擊》港股二萬四之後 港股、美股策略部署？**【按此－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 2022/01/11 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 2022/01/12 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 今日 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 2022/01/12 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 你可能感興趣 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 12:28 2022/01/11 滙豐005又破頂！能否見60元關鍵在此 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 14:10 2022/01/12 滙豐005再破頂見52.6元 唐牛：周五美銀出業績成關鍵 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 今日 12:46 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 最新專欄文章 更多 騰訊700回吐 現價可追入？ 今日 騰訊700回吐 現價可追入？ 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 今日 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 今日 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 GX中國汽車2845升近半成現水平是儲貨時機？即睇長綫策略 2022/01/12 GX中國汽車2845升近半成現水平是儲貨時機？即睇長綫策略 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 2022/01/12 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 港股 基金 美股 加息 滙豐控股（00005） 金融 銀行