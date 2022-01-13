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滙豐005續破頂高見53.4元　趁回氣轉吼呢兩隻銀行股

股市 13:41 2022/01/13

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滙豐 （00005） 又破頂，高見53.4元，不過升幅略為收窄，已有獲利盤53元水平排隊等沽，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）認為滙豐已大致反映了加息預期，如果想入手金融股可以搏另外兩隻銀行股，想知是哪兩隻？立即點擊收看／收聽：【按此速睇】

**重溫《ET開市直擊》港股二萬四之後 港股、美股策略部署？**【按此－附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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