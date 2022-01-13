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【Bitcoin】比特幣較高位回吐逾三成　薩爾瓦多比特幣持倉虧損逾千萬美元

股市 13:44 2022/01/13

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【Bitcoin】比特幣較高位回吐逾三成　薩爾瓦多比特幣持倉虧損逾千萬美元

薩爾瓦多去年將比特幣（Bitcoin）列為法定貨幣，其後當地政府大手買入比特幣。不過，有外媒統計指，薩爾瓦多比特幣持倉總值，至今已蒸發14%，帳面投資虧損逾千萬美元。

薩爾瓦多由去年9月至今，合共8次入市買入比特幣，當中約半數交易是在9月份進行。該國至今已合共斥資7,056.18萬美元於比特幣投資，總持倉為1391個比特幣。

據外媒推算，薩爾瓦多的比特幣買入均價為51,056美元。不過，以比特幣現價計算，該國所持有的比特幣總值目前僅超過6000萬美元，意味其比特幣投資虧損逾千萬美元，相當於14%的負回報。

有經濟師預測，薩爾瓦多今年將錄10億美元財赤，不明白為何該國在相當龐大的資金需要下，仍將資金用作交易比特幣。

比特幣近日表現一般，據加密貨幣交易平台CoinDesk報價，最新為43,687美元。現價較年初的48,000美元左右水平，累計回落約9%，亦較去年11月的69,000美元高位回吐約36%。

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