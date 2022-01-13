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【科技產業】蘋果再度被挖角 晶片設計師過檔微軟

理財智慧 15:02 2022/01/13

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蘋果（美：AAPL）一個月內兩度被矽谷科技巨企挖角。負責開發蘋果M1晶片的Mac系統架構前主管Jeff Wilcox，才剛於本月過檔Intel，另一名晶片設計師Mike Filippo，近日亦已確認過檔微軟（美：MSFT）。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

根據Mike Filippo的LinkedIn帳戶內容顯示，他本月離開於蘋果任職兩年多的架構師（Architect）職位後，加入微軟任職首席計算架構師（Chief Compute Architect）。他此前亦曾於ARM（美：ARMH）、Intel（美：INTC）及AMD（美：AMD），分別任職過10年、5年及8年的時間，是一名相當資深的晶片工程師。

【延伸閱讀】【科技產業】元宇宙概念掀起搶人大戰 AR/VR工程師成新興熱門職業

早於2020年底已有消息傳出，微軟打算自行研發ARM架構的處理器，以用於旗下的Azure雲端服務資料中心的伺服器，以及針對消費市場及企業客戶的Surface個人電腦系列。隨著Mike Filippo加入微軟，相信將有望加快推行有關計劃。

【延伸閱讀】Intel反擊 挖角蘋果M1首席晶片設計師

【2022年部署】瑞銀予恒指今年目標27000點 看好3大板塊 高盛選出近20隻首選港股  詳情請看【下一頁

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隨著微軟改走自研晶片的方向，此舉將會削弱與Intel和AMD的關係，因為這兩家公司目前正為微軟提供晶片。消息傳出後，Intel周三一度下跌達 2%，AMD就一度下跌1.1%。

【延伸閱讀】【AAPL】防Meta等對手挖角　蘋果罕有豪派花紅高達140萬

晶片荒加上元宇宙概念大熱，矽谷科技同業間近期掀起了一輪挖角潮，蘋果管理層面對此情況，早前宣布將會為晶片設計、硬件、軟件和營運部門的工程師，提供從5萬美元（約39萬港元）到18萬美元（約140萬港元）不等的限制性股票以挽留人才。

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責任編輯：嚴浩文

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