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騰訊700回吐　現價可追入？

股市 13:19 2022/01/13

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騰訊 （00700） 今早股價回吐1%，半日收報475.8元。科技股昨日急彈後今早股價普遍回吐，科技股會否持續修復估值？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）建議科技股可留意騰訊 （00700） ，現時稍微回吐可否追入？想知詳細策略分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】

**重溫《ET開市直擊》港股二萬四之後 港股、美股策略部署？**【按此－附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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