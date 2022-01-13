騰訊700回吐 現價可追入？ 股市 13:19 2022/01/13 分享： 騰訊 （00700） 今早股價回吐1%，半日收報475.8元。科技股昨日急彈後今早股價普遍回吐，科技股會否持續修復估值？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）建議科技股可留意騰訊 （00700） ，現時稍微回吐可否追入？想知詳細策略分析，立即點擊收看／收聽：【按此速睇】 **重溫《ET開市直擊》港股二萬四之後 港股、美股策略部署？**【按此－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 2022/01/12 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 今日 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 2022/01/12 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 你可能感興趣 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 14:36 2022/01/12 阿里巴巴9988壞消息「打不死」 股價有望轉勢今年會造好？ 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 今日 12:46 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 18:07 2022/01/12 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 最新專欄文章 更多 滙豐005續破頂高見53.4元 趁回氣轉吼呢兩隻銀行股 今日 滙豐005續破頂高見53.4元 趁回氣轉吼呢兩隻銀行股 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 今日 滙豐005、友邦1299撐市升 金融股炒完未？ 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 今日 元宇宙市場3年後內地佔全球份額料近四成 兩隻股受惠股率先睇 GX中國汽車2845升近半成現水平是儲貨時機？即睇長綫策略 2022/01/12 GX中國汽車2845升近半成現水平是儲貨時機？即睇長綫策略 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 2022/01/12 港股一舉升穿二萬四 能否企穩繼續上？ 騰訊控股（00700） 港股 基金 美股 騰訊