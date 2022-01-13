▲ 【2022展望】瑞銀財管李智穎：監管政策衝擊已幾乎全數反映、今年中資股回報料達15% 看好四大主題

中資股去年跑輸美股，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎認為，雖然中央增加對經濟的支持，但中資股今年仍未擺脫去年的疲態，該行認為，即使未來不確定性仍偏高，但仍預期今年中資股回報仍有約15%。李智穎表示，企業增長前景向好、政策支持及逐步放寬社會距離限制，再加上財政政策的支持，預期今年企業盈利增長逾10%，而盈利增長會是推動股市向上的主要動力。

投資主題方面，她偏好（1）能適應政策規範的新經濟參與者；（2）消費服務及耐用品；（3）智能基建及網絡安全；（4）下游風電營運商及電動車電池供應鏈。

李智穎稱，監管政策的不明朗及疲弱的宏觀經濟雙重打擊下，導致新經濟股自去年2月高峰回落36%，但基於大部分監管新政已公布，相信市場已反映95%的政策影響。

「即使監管新政及政策帶來的自我糾正或會引發新經濟股出現短期波動，但大部分政策的衝擊已經過去，預期新經濟股在其已建立的平台及持續投資科技下，可繼續提供良好的增長前景，而盈利回穩可能成為股價的拐點。」

看好電動車供應鏈及餐飲股

由於中國希望2060達至碳中和，李智穎相信，電網升級的相關投資會增加，以迎接新能源發電佔比上升，而電動車在內地及國際市場的市佔率上升，亦利好電動車供應鏈。

內需方面，李智穎認為，隨疫情相關的防控措施於下半年逐步放寬，加上宏觀經濟復甦，原材料成本亦回穩，對消費必需品股的利潤率帶來支持，預期餐飲股盈利可見度提高，為估值重值帶來機會。

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