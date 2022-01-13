【紀律行動】小南國兩前高層涉及向關連人士提供貸款及採購交易　遭聯交所譴責

聯交所對前稱小南國的國際天食 （03666） 兩名前任董事王慧敏及朱曉霞採取紀律行動，指二人涉及公司向關連人士提供貸款及採購交易。聯交所譴責國際天食、王慧敏及朱曉霞女士，並認為若二人留任該公司董事會成員，將會損害投資者的利益。

根據聯交所聲明，2017年11 月至2018年12月期間，國際天食與其關連人士先後進行了四組交易，包括給予個別實體貸款及採購交易，這些公司的控股股東或共同擁有人均是王慧敏和朱曉霞， 或控制人是王慧敏。

有關貸款包括 44 宗合共超過 3.867 億元人民幣的免息免抵押資金轉移。採購交易則涉及國際天食在 2018 年至 2019 年 2 月期間，購買合共 410 萬元人民幣的包裝食品。

聯交所指，該等交易，尤其是貸款，令公司承受重大的財務風險，且根據《上市規則》須予公布。不過，國際天食未有遵守《上市規則》的規定，僅在 2019年3月31日公布其中40宗交易，後於2020年12月14 日再公布其餘4宗。

未有申報關連交易

聯交所認為，二人必定或理應知道，國際天食作出了貸款，以及該等貸款是給予與她們有關連的實體，指王慧敏對公司資產運用極其輕率大意。聯交所又指，貸款構成關連交易，對國際天食毫無商業利益可言，但交易對手方卻能從中獲利。此外，聯交所譴責二人均沒申報在該等交易中的利益，認為朱曉霞濫用職權，而王慧敏的行為涉及明顯利益衝突， 且不符合該公司最佳利益。

聯交所又提到，二人批准了有關貸款，而並沒有將當中任何一項交易上報董事會，亦沒有處理可能涉及的《上市規則》規定，以及採取任何措施，以促使進行該等交易時符合相關《上市規則》規定，因此對二人採取紀律行動。

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