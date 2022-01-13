【日本疫情】放寬醫護隔離 成密切接觸者可照返工

受新冠肺炎疫情影響，日本醫療系統持續飽受壓力。日本政府周三（12日）宣布，放寬醫護人員的隔離限制，即使成為密切接觸者亦可如何工作，只需每日接受檢測，希望減輕人手不足壓力。

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厚生勞動省周三向各地政府發出通知，為應對變種病毒Omicron，醫護人員即使成為密切接觸者，只要在每天的檢測中確認為陰性即可如常工作，降低疫情導致人手減少，避免醫療系統不勝負荷。

各地方政府亦相繼公布調整後的醫療供應體制計劃，按照厚生勞動省指引，為減輕保健所負擔，全日本約1.6萬間醫療機構將配合指引，為居家療養者出診及健康觀察，數目較去年11月增加3成。

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由於Omicron變種傳染力強但重症機率較低，日本政府此次醫療供應體制計劃調整針對居家療養者，更進一步要求地方政府增加合作醫療機構數量，安排能在晚上處理新冠患者的醫療中心。

日本周三新增逾1.3萬人確診，自去年9月初後再次單日突破1萬確診。東京都政府周四（13日）亦宣布，因應新一輪疫情，再次提升防疫級數至次高級別。

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責任編輯：吳漢培