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加拿大魁北克要未打針成人交稅 首劑疫苗預約量即升

環球社會熱點 13:00 2022/01/13

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加拿大魁北克省政府指拒絕接種新冠疫苗的人，為當地醫療系統帶來經濟負擔，早前宣布計劃針對未接種疫苗的成人徵收健康稅。魁北克省政府宣布徵收健康稅後，接種首劑新冠疫苗預約量隨即急升。

【加拿大疫情】魁北克省擬增健康稅 針對無打針成年人 【下一頁】

魁北克近9成合資格人口已接種最少1劑新冠疫苗。當地官員表示雖然僅得10%人口未打針，但卻加重90%民眾及醫護負擔。

因此當局將向所有拒絕打針的成人徵收健康稅（health tax），金額不會低於100加元（約623港元）。

魁北克省衛生部長迪貝（Christian Dubé）當地周二（11日）在Twitter上宣布，過去24小時已有7,000多人預約接種首劑新冠疫苗，是過去幾日以來最高的首劑單日預約量，形容情況令人鼓舞。

據悉，當地深切治療部有5成患者都未接種新冠疫苗，官員更透露未打針人士染疫住院的風險為已打針者的9倍。

加拿大6省新冠隔離時間減半 法國縮至7日 【下一頁】

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）周三（12日）在疫情記者會上，沒有評價魁北克省計劃向未打針者徵稅究竟孰好孰壞，僅表示需要進一步查看細節。

杜魯多強調政府已針對乘搭飛機和火車的旅客、聯邦政府職員和受管制工作場所制定嚴格規定，形容繼續遲疑不定或堅拒接種疫苗的人正喪失做某些事的權利。

另外，魁北克省民眾需出示疫苗接種證明才可進入餐廳用膳、去健身室及入場觀看體育賽事。政府上周更宣布民眾需出示疫苗接種證明才可購買酒精及大麻。

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責任編輯：鄭錦玲

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