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【蘋果動向】iOS 15.2.1正式發布　修復HomeKit漏洞

科技 15:40 2022/01/13

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蘋果（Apple）今（13日）隨即推出iOS 15.2.1 及iPadOS 15.2.1，主要針對兩項錯誤和安全漏洞進行修復。（法新社資料圖片）

早前外國一名安全研究人員，踢爆iOS系統中存在一項漏洞，或會導致裝置死機。蘋果（Apple）今（13日）隨即推出iOS 15.2.1 及iPadOS 15.2.1，主要針對兩項錯誤和安全漏洞進行修復。而是次更是2022年的首次軟件更新。

【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金

據外媒《The Verge》報道，iOS 15.2.1 及iPadOS 15.2.1修復了有關HomeKit漏洞，解決裝置死機的問題。安全研究人員Trevor Spiniolas早前發現，若用家設定HomeKit的名字時，字串超過50萬時，或會導致iPhone或iPad出現異常重新啟動的情況，甚至有可能出現癱瘓和死機，而無法正常使用。

另外，在訊息應用程式中，用家用iCloud連結傳送照片時失敗，及透過蘋果車載系統CarPlay使用第三方應用程式時沒有反應的兩項問題，也透過本次更新進行修復，用家只需替 iPhone 或iPad更新至iOS 15.2.1 或 iPadOS 15.2.1， 即可修正以上問題。

除了公布iOS 15.2.1 、iPadOS 15.2.1帶來19項重要更新外，蘋果也同步推出iOS 15.3 beta 2版本，以及watchOS 8.4 beta 2版本。據悉兩個新版本有助提升裝置的穩定度，另外也針對美國用戶的需求，將於「錢包」上支援數位身份證、駕照等官方個人文件。

【蘋果爭議】蘋果屈服！　韓國App Store將增第三方支付選項兼降低佣金

【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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