▲ 【大行報告】里昂：新世界全年股息至少維持2.06元 中港銷售料達標、升級至「買入」

新世界發展 （00017） 旗下大圍站項目柏傲灣風波不斷，但券商里昂認為，新世界近年透過增加「共創社會價值」令品牌形象改善，不僅捐出農地，同時推出「半價資助房屋」項目，根據其預售成績理想及租金上升，料可令新世界將全年股息至少維持在2.06元，但基於美國3個月國庫票據孳息上升至1.57厘，因此降低新世界目標價9%至40.6元，惟調升評級至「買入」。

里昂指，新世界2022財年本港銷售目標為100億元，但首5個月便以40億元出售荔枝角甲級寫字樓以40億元，同時內地住宅銷售亦進展理想，相信集團全年銷售可輕易達標。

11 SKIES辦公大樓料2022財年下半年竣工

投資物業方面，K11商場零售銷售表現持續強勁，2022財年首5個月香港及內地零售銷售分別增加23%及37%，跑贏本土零售增長的8%及5%。香港商場平均出租率高踞97%，內地上海及廣州等一線城市出租率亦有92%。11 SKIES辦公大樓亦即將於2022財年下半年竣工，但商場部分則於2024財年才開幕。

里昂稱，新世界逾90%農地面積位於北部都會區，相信農地轉換加快下，可更快釋放潛在價值。新世界亦深圳亦有數個大型項目，預期可助集團捕捉大灣區的發展。

里昂調低新世界2022及2023財年基本盈利4.6%及10.4%，以反映中港項目毛利率下跌。

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