【疫市營商】裸買食品保障衛生有方　店主：港人很自律（有片）

香港人愈趨重視環保，各種環保小店也油然而生。港人何凱傑在9年前開設綠色概念雜貨店「Pimary」，售賣標榜公平貿易和本地製作的產品，推廣重回基本、與自然共融的理念。上年12月他再增設裸買雜貨店，主張客人自備容器，購買無包裝食品，從源頭開始減廢。

2013年，為了將旅行時所發掘了的環保產品帶來香港的何凱傑（Leo），正式開設綠色概念雜貨店Pimary。多年來，他不時邀請各本地品牌及設計師合辦快閃攤位，為客人提供零包裝的個人護理用品及食品。Leo指，裸買的好處是在合符各產品的最低購買量下，客人可自訂買多少，甚至可以只買一餐的份量。客人嘗試過，覺得適合自己口味可以再買，即使不合口味也不致浪費。

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快閃攤位所能提供的服務十分短暫，因此增設裸買小店的想法在Leo心中萌生。加上有業主邀請，Pimary在12月初於南豐紗廠正式擴充，增添主售無包裝食品及飲品的裸買雜貨店。

我們想再進一步，售賣一些人們常吃的，如糖果、香料、不同麵類等，以裸買的形式售賣，讓客人可以逐少嘗試。

在疫情下開店已是一個挑戰，更何況新店是主售無包裝食品，當中涉及的的衛生管理，客人自然較為關注。

Leo指，為應付疫情，店內張貼了不同的標籤，告知客人容器已定時清潔。同時也準備了可食用的消毒噴霧，可供客人在盛載食品前作簡單消毒，讓客人安心購買食品。

他坦言，衛生管理本來就是裸買食品十分重視的一環，即使仍有少量客人會在舀出無包裝食品後，放棄購買念頭，店鋪一貫也會視該食品為損耗品，不會再將其出售。而且疫情下，港人更注重衛生，大部份客人皆十分自律，不會用手觸碰食物或無故打開食品容器的蓋，因此他相信更勤於清潔，便不會構成衛生問題。

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記者：殷凱怡

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