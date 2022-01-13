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【香港經濟】ACCA陳婉真：支持再派消費券　僅23%會員料今年經濟重回疫情前

宏觀解讀 12:39 2022/01/13

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【香港經濟】ACCA陳婉真：支持再派消費券　僅23%會員料今年經濟重回疫情前

港府正諮詢2022/23年度財政預算案，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會會長陳婉真表示，公會已提交建議書，除了在企業層面建議引入年度虧損轉回、集團內稅務對沖外，她個人認為港府可再考慮派發電子消費券，認為較直接派錢更有效。

陳婉真稱，港府去年首次派發電子消費券，帶動零售市道氣氛效果不錯，而且市民已漸習慣使用流程，在宏觀經濟和疫情難以短期逆轉下，再派發消費券對經濟有一定作用。

另外，ACCA近期向170名會員查問對香港2022年經濟的看法，當中85%受訪者都認為今年香港GDP可維持增長，約44%預計增幅在1.9%或以下，35%預期可達2%至3.9%，僅6%預期可增4%以上，ACCA認為會員對經濟前景審慎樂觀。

不過，只有23%受訪ACCA會員認為今年經濟已可重回疫情前，料2023年才可回復到疫情前水平的就有43%，分別有19%和15%認為在2024年、2025年或之後才能從疫情完全復元。

21%ACCA會員擬增聘人手　比率按年增逾倍

在未來投資方面，陳婉真表示，即使未真正復甦，企業仍傾向預先作好準備，預期創造職位及增加人手的比率由去年10%增至今年的21%，凍結或減少人手的比例就由59%減至36%。她續指，會員對醫療保健、電商、科技行業較樂觀，預料對掌握數碼技術的人才尤為渴求。

近期本地疫情升溫，陳婉真稱，有72%受訪者視通關為今年香港經濟的潛在正面因素，疫情升溫當然會打擊信心，但認為港人抗逆能力高，會設法減輕影響，不會由單一因素令情況逆轉。

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記者：麥德銘

經濟 財政預算案

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