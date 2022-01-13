【e利是】中銀新春大抽獎　派e利是有機會贏取8,888元現金獎

▲ 中銀香港推出「Phone 利是」大抽獎，送出8,888元獎賞。

農曆新年將至，再有銀行推出新春大抽獎。中銀香港 （02388） 推出「Phone利是」大抽獎，在推廣期間，中銀客戶只需派發電子利是，隨時可以贏走8,888元現金獎，名額共10個。

中銀推出「Phone利是齊齊派‧虎年好『抽』得」大抽獎，客戶在1月31日至2月16日的推廣期間，經中銀派發電子利是即有機會贏取8,888元獎賞。每派1次，即可獲得1次抽獎機會，每人最多可獲30次抽獎機會。

中銀同時新增多款虎年主題電子利是封設計及「BoC Pay」貼紙。

▲ 中銀香港設計的「BoC Pay」新春貼紙。

中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文表示，電子利是方便、環保，深受 客戶歡迎，經中銀香港派發的電子利是數量更按年增加。

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