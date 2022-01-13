  • 18°C
香港時間 : 2022113日 (四) 14:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Snapchat】Snapchat添多項新功能　可用Bitmoji作快速回應兼投票

科技 13:30 2022/01/13

分享：

熱門社交通訊軟件Snapchat以閲後即焚及AR濾鏡的特性，而一直深受大眾喜愛。Snapchat也積極不斷完善聊天室功能，為求要留住用家！Snapchat昨（12日）於其官方網站表示，已推出數項新功能，包括：回覆個別信息、以Bitmoji作快速回應、投票及改善通話介面。

Snapchat表示，用戶可於在Andriod和iOS設備上使用這些功能，令聊天更爲有趣。新功能包括：用戶可以在對話中回覆個別信息。用戶只需要長按該信息，就可以回覆（Chat Reply），以保持對話正常進行以及發起新的話題。

【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案

另外，用戶亦可以使用客制化的人形公仔貼圖（Bitmoji）為對話作快速回應。當中有7種Bitmoji情緒可供用戶選擇，然後用戶可以長按信息，然後用Bitmoji對其作出快速回應。

除了完善聊天室的功能外，Snapchat亦在動態中新增了投票的功能。用戶現可以在動態中添加投票的貼圖，當中的投票功能能讓朋友發表想法，用戶可以查看投票結果以及朋友的票數分布。Andriod和iOS的用戶都能使用這個投票功能。

Snapchat也重新構想了其視訊通話及語音通話的界面。用戶現在可以於通話中使用濾鏡，Snapchat指出，通過改進的通話功能，用戶可以使用數百萬個兼容視頻通話的濾鏡。除此之外，用戶可以加入通話前預覽誰已經在群組通話中。

【Google】Google Duo電話無聲　Google提一招拆解

【新冠疫情】赴美參展CES 2022　三星、SK集團員工確診

責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

相關文章

【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
2022/01/03
【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
2022/01/10
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
2022/01/11
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【備戰6G時代】城大國家重點實驗室　擬研發透明芯片
2022/01/11
【備戰6G時代】城大國家重點實驗室　擬研發透明芯片

你可能感興趣

【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
19:13 2022/01/03
【6G研發】日企著手研發6G網絡　擬2025大阪世界博覽會公布
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
17:23 2022/01/10
【三星新機】三星Galaxy S22系列　外型疑提早曝光
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
12:47 2022/01/11
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
通訊科技 軟件 AR Snapchat 科技軟件

下一篇文章

【新冠疫情】赴美參展CES 2022　三星、SK集團員工確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【Meta】Meta被控壟斷上訴不果？　 WhatsApp、IG面臨分拆
【Meta】Meta被控壟斷上訴不果？　 WhatsApp、IG面臨分拆
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價
【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款