【Snapchat】Snapchat添多項新功能　可用Bitmoji作快速回應兼投票

熱門社交通訊軟件Snapchat以閲後即焚及AR濾鏡的特性，而一直深受大眾喜愛。Snapchat也積極不斷完善聊天室功能，為求要留住用家！Snapchat昨（12日）於其官方網站表示，已推出數項新功能，包括：回覆個別信息、以Bitmoji作快速回應、投票及改善通話介面。

Snapchat表示，用戶可於在Andriod和iOS設備上使用這些功能，令聊天更爲有趣。新功能包括：用戶可以在對話中回覆個別信息。用戶只需要長按該信息，就可以回覆（Chat Reply），以保持對話正常進行以及發起新的話題。

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另外，用戶亦可以使用客制化的人形公仔貼圖（Bitmoji）為對話作快速回應。當中有7種Bitmoji情緒可供用戶選擇，然後用戶可以長按信息，然後用Bitmoji對其作出快速回應。

除了完善聊天室的功能外，Snapchat亦在動態中新增了投票的功能。用戶現可以在動態中添加投票的貼圖，當中的投票功能能讓朋友發表想法，用戶可以查看投票結果以及朋友的票數分布。Andriod和iOS的用戶都能使用這個投票功能。

Snapchat也重新構想了其視訊通話及語音通話的界面。用戶現在可以於通話中使用濾鏡，Snapchat指出，通過改進的通話功能，用戶可以使用數百萬個兼容視頻通話的濾鏡。除此之外，用戶可以加入通話前預覽誰已經在群組通話中。

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責任編輯：吳嘉雯

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