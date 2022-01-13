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【搶人戰】微軟擬加快自研芯片　挖角Apple頂級芯片設計師　

商業 12:40 2022/01/13

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這是Apple今年1月以來第二次遭其他科技巨頭挖走重要人才，早前Intel已挖走Apple的M1首席芯片設計師Jeff Wilcox。（法新社）

近日各大科企如英特爾（Intel）及微軟（Microsoft）等，擬為發展芯片技術，挖角Apple人才。據《彭博社》報道，微軟已經從Apple挖走頂級芯片設計師Mike Filippo，為該公司設計自用芯片。這是Apple今年1月以來第二次遭其他科技巨頭挖走重要人才，早前Intel已挖走Apple的M1首席芯片設計師Jeff Wilcox。

*「元宇宙」大熱　受惠產業鏈哪些是首選？黃耀宗話你知*

Intel反擊 挖角蘋果M1首席晶片設計師

Mike Filippo在2019年加入Apple，之前是在芯片製造商ARM擔任約10年的芯片設計師，亦曾在Intel和AMD工作過。據悉，微軟聘請他是為開發自家芯片，估計此舉將衝擊微軟的長期芯片合作夥伴Intel和AMD的業務。

Apple防挖角 獎員工140萬元股票

傳蘋果向Tesla挖角研發Apple Car　料最快於2024年面世

另據外媒《Appleinsider》指出，Apple早前已採取措施防止挖角，包括為頂級工程人才提供價值高達18萬美元（約140萬港元）的股票作為獎勵。不過，隨著全球供應緊張和芯片短缺問題籠罩整個行業，將會有愈來愈多科技巨尋求開發自家芯片。

微軟挖走Apple頂級芯片設計師Jeff Wilcox來頭有幾勁？

責任編輯：陳卓賢

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