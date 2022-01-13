【晚市禁堂食】食肆靠外賣救亡　川菜館一晚過萬元生意額

▲ 飲食業普遍認為外賣生意難與堂食相比，加上競爭激烈，未見訂單有顯著增長。（資料圖片）

自上周五起，港府又再次收緊食肆的營運限制，晚市不許堂食。晚市佔飲食業很大部分的收入，食肆唯有再次依賴外賣幫補生意。不過，業者普遍認為外賣生意難與堂食相比，加上競爭激烈，未見訂單有顯著增長。

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擁有多個餐飲品牌的享味飲食集團表示，不同品牌的外賣生意各異，當中的火鍋品牌外賣生意平平。該企項目經理李漢楊指，但經營麻辣菜式的「嫲嫲辣辣」外賣定單則頗理想，平日一晚亦有逾萬元生意額；平均消費額亦有300至400元左右。

盼火鍋訂單周末增5成

他又稱，隨着愈來愈接近農曆新年，相信不少港人亦預計堂食禁令將維持至過年後。加上網上宣傳推廣，期望生意集中在大時大節的火鍋，在往後周末可有50%定單增長。不過，李坦言，外賣生意難與堂食相比，整體生意額仍較之前減少3成至5成。經營外賣、部分分店增設午市，亦只為「員工有工開」、可消耗食材等。

港人消費意欲回落 做外賣要有策略

另一食肆、經營日本菜「碗盛」的負責人葉小姐表示，外賣定單較堂食禁令生效前，增加三分之一。她認為整體外賣生意額不算多，每晚約5,000元生意以下，每宗定單人均消費約60至70元左右。該餐廳亦正在申請於外賣平台上架，料需時14天，她估計成功上架後，生意或增長至少50%。

然而，616牛肉火鍋專門店創辦人何百鈞卻指，近期外賣定單不升反跌。他解釋，禁晚市堂食前正值是餐飲業高峰期，訂座爆滿，惟現時整體外賣生意額，不及當時十分之一。「個別分店高峰時期可有逾萬元外賣生意，現時卻回落至近1,000元。」

同時，由於疫情急轉直下，嚴重影響市民消費意欲。該店外賣訂單的人均消費亦僅得百多元，料晚市堂食禁令生效期間，情況不會有明顯好轉。何百鈞盼望港府可延續上一輪疫情時推出的支援，包括一筆過資助、保就業計劃等。

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記者：葉泳珊