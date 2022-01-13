【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢

▲ 安聯投資（Allianz Global Investor）亞太區數碼業務主管及策劃經理鄺奕僖接受專訪時提到，融合人工智能（AI）以及數碼方案技術，能為資產管理行業帶來顛覆性的改變。如可為用戶提供更好的資源調配、提升競爭力，以及可作出更具針對性的決策。（受訪者提供圖片）

自疫情後加速了數碼化的步伐，亦改變用戶的行為習慣。安聯投資（Allianz Global Investor）亞太區數碼業務主管及策劃經理鄺奕僖接受專訪時提到，融合人工智能（AI）以及數碼方案技術，能為資產管理行業帶來顛覆性的改變。如可為用戶提供更好的資源調配、提升競爭力，以及可作出更具針對性的決策。

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他續指，本港現時有超過600間金融科技公司和初創企業，是消費者在金融科技（FinTech）方面普及率最高的市場之一。尤其香港人均銀行存款位居全球第二，是一個擁有很大潛力和不容忽視的市場，故在財富管理平台方面也要與時並進。



數碼化解決方案 促公平競爭



已早在20多年前，鄺奕僖指公司已開始使用量化策略，研發risklab，以投資諮詢、分析和建立模型的能力制定解決方案，以幫助亞洲區的銀行、財富管理機構與其他金融服務機構擴展其產品。皆因對每個投資者或機構而言，都有各自不同的財務目標、限制條件以及不同的風險承受能力和資源，但一般的機構及投資者沒有專門的投資團隊，可以優化他們的投資組合。



到目前為止，大多投資組合和風險管理諮詢服務都是大型機構、主權財富基金及資源豐富的金融機構的專利，故此利用數碼化解決方案，則能為每個用戶提供公平的競爭環境。



開放API數據共享 可離綫諮詢



加上金管局實施開放API（應用程式介面），銀行將從過去封閉式管理的產品及用戶數據，至今願與第三方服務供應商共享。risklab則能通過銀行開放API架構與客戶現有系統去整合，或開發端到端的數碼平台。在亞洲地區目前亦有與虛擬銀行WeLab Bank合作共同開發數碼財富管理平台，為客人的個人需求訂制、部署數碼工具去支援基金諮詢流程。



利用數碼化的優勢去靈活配置資產、利用尾部風險策略進行風險管理，持續監控投資組合健康狀況，當指標達到預設值時，會觸發客戶重新平衡或重新分配投資組合，達至其投資目標。更能利用數碼化投資方案，去模擬潛在的投資結果。



鄺奕僖舉例指出，曾經有與歐洲保險公司合作，代理人可以離綫使用平台來提供諮詢服務，而客戶則可以隨時隨地透過平台，分析自己的投資組合健康狀況，獲得最佳資產配置的建議，並制定風險因素，或回報的報告。而截至2020年12月，該客戶在其國內市場增加了超過8萬名最終投資者和擁有超過30億歐元的資產管理規模。

數碼財富管理優勢 1 提供個人化體驗，可根據用戶偏好度身訂造 2 24小時實時性追蹤投資組合情況 3 提供更好的資源調配 4 更科學和有系統分析地投資風險

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記者：黃顯晴