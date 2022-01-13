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【石Sir午市閒談】今日推介兗礦能源｜阿里健康、信達生物、保誠、奧園、海底撈最新部署

股市 12:36 2022/01/13

分享：

恒生指數中午收報24421點，升19點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介兗礦能源 （01171） ，另亦會分析阿里健康 （00241） 、信達生物 （01801） 、保誠 （02378） 、奧園 （03883） 、海底撈 （06862） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
03：54 – 阿里健康 （00241）       尋底
05：44 – 信達生物 （01801）       宜守42.00元
07：54 – 保誠 （02378）             下破133.00元宜沽
10：08 – 奧園 （03883）             下破1.30元宜沽
11：49 – 海底撈 （06862）          下破16.00元沽
14：02 – 兗礦能源 （01171）       挑戰三頂？
16：24 – 推介股表現記錄
16：54 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 兗州煤業（01171） 保誠（02378） 海底撈（06862） 信達生物（01801） 阿里健康（00241） 石鏡泉

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