【晚市禁堂食】外賣平台訂單升3成　加推團購服務乘勢搶市佔

▲ 外賣平台「拎得lingduck」自星期五開始，午市及晚市的外賣定單共增長20至30%。（資料圖片）

香港Omicron疫情繼續蔓延，自上周五起，再次禁晚市堂食，刺激外賣生意。有受訪市民表示，本周因未能堂食而光顧外賣，消費逾300元。有外賣平台透露，未夠一個星期，訂單已急增3成，更吸納不少家庭客戶。

【第五波疫情】屯門檢測中心排長龍 實惠：屯門分店免費借出摺櫈

市民何小姐稱，由於未能外出與朋友用餐，故改為光顧外賣，一般二人合共消費逾300元左右。另一市民曾小姐亦自上周五起，買了兩次外賣，合共約350元左右。

每宗訂單增至5個套餐

本以為疫情漸漸平息，惟第五波疫情突然爆發，令不少食肆再次急推外賣救亡。外賣平台「拎得lingduck」聯合創辦人John及Joe指出，自星期五開始，午市及晚市的外賣定單共增長20至30%。他們解釋亦藉訂單回贈等方式，希望讓用戶建立依賴性，故外賣熱朝同樣惠及午市生意。

堂食禁令亦使平台上的家庭用戶增加，每宗定單由1至2個套餐，平均80至120元，上升至4至5個套餐，平均250元左右。

【貨運入口】政府收緊空運措施抗疫 商戶擔心轉換航空公司成本增

【貨運入口】空運人員檢疫要求收緊 新鮮食物無法抵港 價格將大上升

加快上架、推團購服務

他們又指，宣布晚市堂食禁令後，不少餐廳亦感無助。自今個星期開始，已有50至60個商戶向該平台查詢上架事宜。John及Joe透露，自疫情再爆發以來，平台已調配人手，助餐廳安排上架、設定外賣菜單，盼3至4天內可完成加盟。

不過，外賣競爭持續加劇，早前亦有外賣平台宣告撤出香港。「拎得lingduck」原本計畫加推訂座服務，無奈現時只好擱置。John及Joe指，平台將會推出團購服務，主打其他外賣平台未能觸及的地區，例如深井、大埔等。他們透露，相關活動公布後，一夜間已有百多個顧客查詢。

▲ 平台推出團購服務，主打其他外賣平台未能觸及的地區。（lingduck Facebook圖片）

記者：葉泳珊