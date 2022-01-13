  • 18°C
香港時間 : 2022113日 (四) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】據報內房招商蛇口發票據籌資併購同業項目　同類做法料陸續有來

股市 12:10 2022/01/13

分享：

據報內房招商蛇口發併購票據，籌資收購同業項目。

為化解內房債務危機，內地房企積極透過出售資產套現，有傳人行要求有能力的房企通過收購併購項目的方式，為同業提供流動性支持。內媒引述知情人士指，內房招商蛇口（深：001979）昨就30億元人民幣併購票據完成註冊。

報導指，招商蛇口的併購票據，首期發行25.8億元，其中12.9億元用於收購住宅項目公司股權，為項目公司注入資金，確保項目順利推進。據報除招商蛇口外，多間內地房企亦計劃發行併購票據。

內媒又引述市場人士指，房企項目收購併購，能夠保證問題房企的後續工程保質保量完成，對穩定市場情緒有非常積極的作用。近期監管部門還出台一系列政策措，施鼓勵併購陷入財政困難的房企之優質項目，並努力確保信用良好的開發商能夠獲得融資。

內房危機持續近半年仍未解決，今年1月便有約73億美元內地房地產美元債到期，是全年到期壓力最大的月份。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章﹕

【內房危機】官媒證實內房併購貸款不再計入「三道紅綫」　惟買賣各方仍持觀望態度

【內房危機】人行傳要求國企併購支持11間房企　佳兆業奧園世茂上榜（第二版）

【內房危機】廣東省政府據報召房企開會推動項目收併購　涉奧園富力越秀等　奧園彈逾5%

【ET財智Talk】元宇宙受惠股　首選半導體5G應用？（立即收看）

A股 港股 國企內房股 民企內房股 公司債券 收購 中國人民銀行

上一篇文章

【配股潮】融創中國折讓15.3%配股　淨籌44.8億、五成作償還貸款　股價一度跌兩成穿配售價

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升微升19點　ATM回吐騰訊跌1%、滙豐破頂　內房向下融創曾挫兩成（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）
【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）
【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款