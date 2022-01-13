【內房危機】據報內房招商蛇口發票據籌資併購同業項目　同類做法料陸續有來

▲ 據報內房招商蛇口發併購票據，籌資收購同業項目。

為化解內房債務危機，內地房企積極透過出售資產套現，有傳人行要求有能力的房企通過收購併購項目的方式，為同業提供流動性支持。內媒引述知情人士指，內房招商蛇口（深：001979）昨就30億元人民幣併購票據完成註冊。

報導指，招商蛇口的併購票據，首期發行25.8億元，其中12.9億元用於收購住宅項目公司股權，為項目公司注入資金，確保項目順利推進。據報除招商蛇口外，多間內地房企亦計劃發行併購票據。

內媒又引述市場人士指，房企項目收購併購，能夠保證問題房企的後續工程保質保量完成，對穩定市場情緒有非常積極的作用。近期監管部門還出台一系列政策措，施鼓勵併購陷入財政困難的房企之優質項目，並努力確保信用良好的開發商能夠獲得融資。

內房危機持續近半年仍未解決，今年1月便有約73億美元內地房地產美元債到期，是全年到期壓力最大的月份。

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