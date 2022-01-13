【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義

美國新冠肺炎確診數字持續飆升，各地方政府紛收緊防疫限制，遏止當地疫情傳播。三藩市政府宣布收緊參加大型活動限制、建議民眾除了佩戴外科口罩再加上布口罩，以及更改定義密切接觸者。

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美國加州政府早前宣布，自本月15日（周六）起，收緊參加大型活動的限制，由1,000人室內或1萬人戶外聚會，收緊至任何500人的室內活動、或超過5,000人室外聚會，會被定義為有高感染風險。

三藩市因此收緊疫苗要求，宣布2月1日開始，所有12歲或以上參與人士需出示最少兩周前、已完成接種疫證明；16歲或以上民眾需同時提供活動開始最少一周前，已接種第3針的疫苗證明。12至15歲人士於3月1日開始，亦需要出示接種第3針證明。

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至於5至11歲參與大型活動的民眾，需提供疫苗接種證明或兩日內有效的陰性檢測結果；2至4歲兒童則需提供有效檢測結果。所有活動工作人員必須完成接種疫苗或打第3針。

此外，三藩市亦更新佩戴口罩指引，表示基於Omicron傳染性高，不建議民眾單獨佩戴布口罩，呼籲民眾先戴外科口罩再加布口罩。

與此同時，當地亦更改密切接觸者定義，將原本「在24小時曾在感染者約2米範圍內與他接觸15分鐘」的定義，收緊至只要與有症狀或檢測呈陽性患者接觸，即被視為密切接觸者。

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責任編輯：郭麗明