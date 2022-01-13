  • 18°C
香港時間 : 2022113日 (四) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】赴美參展CES 2022　三星、SK集團員工確診

科技 12:00 2022/01/13

分享：

CES展後驚爆多名韓國參展代表集體確診感染新冠肺炎病毒。

科技界年度盛事美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2022）上周（7日）正式閉幕，大會公布有超過4萬人參加是次CES實體展覽活動。雖然實體展成功復辦，但在展後卻驚爆多名韓國參展代表集體確診感染新冠肺炎病毒。

【科技展復辦】CES 2022重點創新科技回顧　人數大減無阻業界發布？

【疫下展會】MWC 實體會議　不怕Omicron 2 月如期舉行

根據韓國衛生當局本周三（12日）通報，有約70人在參加CES後確診染疫，當局會迅速聯絡有出席的人士和進行流行病學調查，亦會督促參加者盡快接受病毒檢測。據消息人士透露，確診者包括韓國科技集團高層和員工，當中有約20人來自三星，亦有6人來自芯片生產和能源公司SK集團。

據報大部份確診的三星管理層已經分乘兩部包機，於周二（11日）返回韓國，其他員工則在昨（12日）也飛回韓國。大部分人都沒有徵狀或只有輕微徵狀，回國後將直接送到隔離。三星拒絕證實是否有員工染疫，只強調公司已採取措施，保護CES參加者的健康，如要求他們接種疫苗、強制戴口罩和遵守社交距離等，又會在一星期内為所有員工進行檢測。

南韓媒體中央日報也指出，「多名」曾參加CES的現代汽車和Hyundai Mobis員工，返韓後也被檢測陽性。

【CES 2022】科技展毋懼疫情影響開幕　醫療科技成焦點

責任編輯：曾曉汶

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G今日正式公售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

相關文章

【汽車技術】韓企研發無空氣輪胎　創新技術免漏氣及爆胎風險
2022/01/12
【汽車技術】韓企研發無空氣輪胎　創新技術免漏氣及爆胎風險
【CES 2022】HyperX Cloud Alpha 無線電競耳機　充電一次可用300小時
2022/01/10
【CES 2022】HyperX Cloud Alpha 無線電競耳機　充電一次可用300小時
【CES 2022】OrCam MyEye Pro 智能輔助設備　助視障人士辨別物件及閱讀
2022/01/07
【CES 2022】OrCam MyEye Pro 智能輔助設備　助視障人士辨別物件及閱讀
【CES 2022】Razer推Zephyr Pro口罩　增聲音放大功能
2022/01/06
【CES 2022】Razer推Zephyr Pro口罩　增聲音放大功能

你可能感興趣

【汽車技術】韓企研發無空氣輪胎　創新技術免漏氣及爆胎風險
10:00 2022/01/12
【汽車技術】韓企研發無空氣輪胎　創新技術免漏氣及爆胎風險
【CES 2022】HyperX Cloud Alpha 無線電競耳機　充電一次可用300小時
10:26 2022/01/10
【CES 2022】HyperX Cloud Alpha 無線電競耳機　充電一次可用300小時
【CES 2022】OrCam MyEye Pro 智能輔助設備　助視障人士辨別物件及閱讀
20:36 2022/01/07
【CES 2022】OrCam MyEye Pro 智能輔助設備　助視障人士辨別物件及閱讀
CES 疫情 疫苗 病毒檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 晶片 現代汽車 拉斯維加斯 肺炎

下一篇文章

【機迷熱話】FIFA賬戶遭黑客攻擊　EA坦承錯誤並稱將對事件負責
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen
【忍痛離場】挑戰Android、iOS失敗　三星淘汰自家操作平台Tizen
【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價
【Apple】iPhone 14售價可能變貴？　外媒爆料全系列售價
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【WhatsApp】WhatsApp擬添新功能　用家可在其他對話中聽錄音
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【人事變動】Signal創辦人兼CEO辭職　由WhatsApp聯合創辦人暫任代理CEO
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）
【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款