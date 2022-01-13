【新冠疫情】赴美參展CES 2022　三星、SK集團員工確診

▲ CES展後驚爆多名韓國參展代表集體確診感染新冠肺炎病毒。

科技界年度盛事美國拉斯維加斯國際消費電子展（CES 2022）上周（7日）正式閉幕，大會公布有超過4萬人參加是次CES實體展覽活動。雖然實體展成功復辦，但在展後卻驚爆多名韓國參展代表集體確診感染新冠肺炎病毒。

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根據韓國衛生當局本周三（12日）通報，有約70人在參加CES後確診染疫，當局會迅速聯絡有出席的人士和進行流行病學調查，亦會督促參加者盡快接受病毒檢測。據消息人士透露，確診者包括韓國科技集團高層和員工，當中有約20人來自三星，亦有6人來自芯片生產和能源公司SK集團。

據報大部份確診的三星管理層已經分乘兩部包機，於周二（11日）返回韓國，其他員工則在昨（12日）也飛回韓國。大部分人都沒有徵狀或只有輕微徵狀，回國後將直接送到隔離。三星拒絕證實是否有員工染疫，只強調公司已採取措施，保護CES參加者的健康，如要求他們接種疫苗、強制戴口罩和遵守社交距離等，又會在一星期内為所有員工進行檢測。

南韓媒體中央日報也指出，「多名」曾參加CES的現代汽車和Hyundai Mobis員工，返韓後也被檢測陽性。

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責任編輯：曾曉汶

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