【券商點睇】廣汽去年第四季業績超預期 2022高速增長可期

廣汽集團（02238）剛發布業績預告，預計 2021 年實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為66億至76億元（人民幣，下同），按年增長約11%至27%；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤約為56億至67億元，按年增長約 16%至 39%。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

其中，去年第四季業績超預期，單季實現歸母淨利潤13.2億至23.2億元，按季有望提升39%至145%，按年則增加37%至140%。公司2021年全年合計銷量214.4萬台，上升4.9%；單是第四季實現銷量65.1萬台，按年升2.2%。因11、12 月晶片供應逐漸恢復，產銷向上，按年均實現正增長，其中廣汽豐田、廣汽自主乘用車、埃安新能源表現優異。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

太平洋證券指出，廣汽新能源的埃安（AION）品牌，於2022年1月初 AION LX PLUS 正式上市，續航裡程高達1,008km，擺脫續航焦慮，帶來2022年的新增量點。自主的傳祺品牌，旗下的影豹定位走量車型，填補產能；GS4、GS8、M8等定位中高端盈利車型，優化產品結構，2022年產品綫新上一個級別，進入上升通道。該行預計自主和合資品牌的新車周期會成為明年的收入和業績彈性，給予「買入」評級。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛