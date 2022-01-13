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【流動性】信貸放鬆預期再升溫 春節前或重啟逆回購組合

股樓投資 12:27 2022/01/13

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1月份以來，中國人民銀行連續開展100億元（人民幣，下同）7天逆回購操作，尚未向市場預期釋放寬鬆流動性。據東方財富Choice數據顯示，銀行間市場7天期質押式回購利率(DR007)也小幅走高，截至周三（12日）下午五時，7天回購加權利率為2.0798%，高於其5日均值1.996%。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，春節前人行將按慣例加大流動性投放力度，包括採取7天+14天期的逆回購組合，也不排除啟用「臨時流性動便利」等政策工具的可能。以上操作的主要目標是控制7天回購利率等短端利率波動幅度，穩定市場預期，為年初穩增長營造有利的貨幣金融環境。中國銀行研究院研究員梁斯也預計進入1月中下旬，隨着春節臨近，金融機構預防性流動性需求上升，貨幣市場利率有上行可能，屆時人行或將適度加大流動性投放以滿足跨節需求。

【延伸閱讀】2022年部署：高盛選出近20隻首選港股 ，請按【見下頁

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基於本月將有5,000億元中期借貸便利（MLF）到期。王青認為，從穩定流動性環境、釋放穩增長信號等角度出發，1月份MLF等量或小幅加量續作的可能性更大一些，意味在這一時點，人行通過減量續作MLF回收流動性的可能性很小。

【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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記者：林衛

逆回購 中國人民銀行 中國

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