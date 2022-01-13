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與俄羅斯仍有重大分歧 北約承諾舉辦更多會議

環球政治 11:43 2022/01/13

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繼美國之後，北約日前亦與俄羅斯舉行安全會議，商討烏克蘭邊境局勢。會議過後，雙方一致認同相互仍然有重大分歧，北約承諾未來會就軍備控制與導彈部署舉行更多會議，但俄羅斯指現況極為危險，且前景十分不明朗。

美俄就烏克蘭局勢對話 首輪談判恐陷僵局  【下一頁】

經過4小時在比利時首都布魯塞爾的安全會議後，北約（NATO）與俄羅斯周三（12日）尚未取得共識。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，願意舉行軍備會議，但拒絕俄方要求，不禁止烏克蘭未來一日加入NATO。

斯托爾滕貝格指出，歐洲正面臨極大風險，武裝衝突隨時一觸即發，強調NATO及盟友與俄羅斯仍有巨大分歧，不認為能夠輕鬆拆解雙方的差異。

拜登與烏克蘭總統保證 俄若入侵必果斷回應 【下一頁】

俄羅斯副外長格魯什科（Alexander Grushko）則表示，俄方準備好關於武器部署及確認措施的會談，但不會讓結果只對對方有利。格魯什科亦表明，俄國不認同NATO主張，指NATO在東歐的軍事部署對俄羅斯絕對構成威脅，揚言可能作出還擊。

格魯什科指出，若果俄羅斯無法扭轉現時的危險局面，反擊會是唯一辦法。但格魯什科亦強調，只有外交層面上無法解決問題，俄羅斯才可能訴諸軍事途徑。國際文傳電訊社（Interfax）引述俄羅斯副防長福明（Alexander Fomin），指NATO無視俄方提議，增大意外及衝突的風險。

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）亦重申，俄羅斯提出的安全要求不可能實現，難以理解作為擁有核武的俄羅斯為何會對細小鄰國感受到威脅，亦質疑俄方近日在烏俄邊界的實彈演習的意圖。謝爾曼表示，演習對取得外交成果並非一個有效手段。

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責任編輯：吳漢培

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