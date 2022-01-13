▲ 【大行報告】麥格理：比亞迪2021至2023年銷量複合年均增長率可達52% 降目標價8%

麥格理認為，比亞迪 （01211） 仍然是內地電動車市場一哥，擁有多元化的純電動車產品組合，而且比亞迪將核心定位於中小型新能源汽車市場，預期比亞迪銷量於2021至2023年的複合年均增長率可達52%，主因其瞄準低線市場及擁有強勁的產品線，維持「跑贏大市」評級，但降目標價8%至328元。

高線城市銷量佔比亞迪整體銷量約72%，但比亞迪在低線市場擁有領導地位，佔低線市場佔有率達49%。即使電動車「漢」八成銷量來自高線城市，其他車款則有35%至40%銷量來自低線城市。低線城市於去年首11個月佔比亞迪銷量約28%，但滲透率只有一成，意味潛在上升空間龐大。

麥格理調低比亞迪2021年純利預測14%

麥格理預期，比亞迪在小型車及中小型市場的佔有約34.7%及42.4%，而比亞迪於2021及2022年在整體電動車市場佔有率則分別達18.2%及23.7%。該行調低比亞迪2021年純利預測14%，並調高2022及2023年純利分別4%及10%。

另外，比亞迪發布與美國科創公司Nuro聯合研發設計的第三代純電動無人駕駛配送車，有關項目於2019年8月正式啟動，擬於2023年初投入量產，將為美國消費者提供更智能及更環保的配送服務。

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