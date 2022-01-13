  • 18°C
香港時間 : 2022113日 (四) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】麥格理：比亞迪2021至2023年銷量複合年均增長率可達52%　降目標價8%

股市 11:38 2022/01/13

分享：

【大行報告】麥格理：比亞迪2021至2023年銷量複合年均增長率可達52%　降目標價8%

麥格理認為，比亞迪 （01211） 仍然是內地電動車市場一哥，擁有多元化的純電動車產品組合，而且比亞迪將核心定位於中小型新能源汽車市場，預期比亞迪銷量於2021至2023年的複合年均增長率可達52%，主因其瞄準低線市場及擁有強勁的產品線，維持「跑贏大市」評級，但降目標價8%至328元。

比亞迪12月新能源車銷量増2.25倍【下一頁】

高線城市銷量佔比亞迪整體銷量約72%，但比亞迪在低線市場擁有領導地位，佔低線市場佔有率達49%。即使電動車「漢」八成銷量來自高線城市，其他車款則有35%至40%銷量來自低線城市。低線城市於去年首11個月佔比亞迪銷量約28%，但滲透率只有一成，意味潛在上升空間龐大。

麥格理調低比亞迪2021年純利預測14%

麥格理預期，比亞迪在小型車及中小型市場的佔有約34.7%及42.4%，而比亞迪於2021及2022年在整體電動車市場佔有率則分別達18.2%及23.7%。該行調低比亞迪2021年純利預測14%，並調高2022及2023年純利分別4%及10%。

另外，比亞迪發布與美國科創公司Nuro聯合研發設計的第三代純電動無人駕駛配送車，有關項目於2019年8月正式啟動，擬於2023年初投入量產，將為美國消費者提供更智能及更環保的配送服務。

相關文章：【比亞迪1211】比亞迪百萬懸紅網絡黑公關線報　維護品牌形象

相關文章：【電動車】比亞迪與自動駕駛初企組合資企業 部署智能駕駛技術

【ET財智Talk】元宇宙受惠股　首選半導體5G應用？（立即收看）

港股 比亞迪股份（01211） 汽車 電動車 上升空間 目標價 大行報告

上一篇文章

【港股市況】恒生指數半日升微升19點　ATM回吐騰訊跌1%、滙豐破頂　內房向下融創曾挫兩成（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】世茂擬延長兩隻ABS還款期限　相關債價升惟股價續跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）
【馬雲行蹤】馬雲臘八現身海南　10月歐遊後首度內地露面（圖集）
【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【香港疫情】一文看清銀行分行服務調整　中銀滙豐恒生大部分分行提早4時關門、工銀屯門分行暫停服務（不斷更新）
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【開市9點半】中海油宣派20周年特別息　承諾未來3年派息至少0.7元　股息率將有幾多厘？
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【e利是】恒生推新春大抽獎送8,888份獎品　頭獎送8份8,888元現金獎（附參加資格）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR再升穿53關　夜期漲168點（不斷更新）
【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
【在家工作】明天起沒有參與防疫工作的部分公務員　可在家工作至2月4日
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款