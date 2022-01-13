美國就北韓近日兩度試射導彈 宣布制裁7人及俄企業

踏入2022年首月，北韓已接連試射導彈，引起外界憂慮朝鮮半島局勢。美國政府因應北韓近期的核試活動，宣布制裁7人及1間企業，包括1名俄羅斯公民及1間俄羅斯企業。

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美國財政部周三（12日）率先宣布制裁5名北韓公民，其後再宣布制裁1名北韓公民、1名俄羅斯公民及1間俄羅斯企業。

5名率先被制裁的北韓人分別為旅居俄羅斯的Choe Myong Hyon，以及4名北韓第二自然科學院（SANS）的駐中國代表Sim Kwang Sok、Kim Song Hun、Kang Chol Hak、Pyon Kwang Chol。他們涉及對核武器擴散有重大影響的活動或交易。

而北韓公民O Yong Ho、俄羅斯公民Roman Anatolyevich Alar及俄羅斯企業Parsek LLC也遭到制裁。

負責反恐及金融情報的財政部次長納爾遜（Brian Nelson）表示，北韓近期發射導彈再一次證明，即使國際社會呼籲北韓無核化並與其外交對話，但北韓仍會繼續推進核計劃。

他強調美國今日的行動是為應對北韓大規模殺傷力武器及彈道導彈計劃，而持續努力的一部分措施，目的是針對北韓繼續利用海外代理人非法採購武器及貨物。

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美國同時提議將其中5人列入聯合國安理會黑名單，但需要安理會北韓制裁委員會15個理事國達成共識。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美國仍致力與北韓展開外交。他表示北韓近期的行動加強了美國的信念，就是雙方需進行對話才能在外交方面取得進展。

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責任編輯：鄭錦玲